1 प्लेन क्रैश, 1 ट्रेन एक्सीडेंट, 3 कार एक्सीडेंट में भी बचा, जहां सब मर गए थे... ये है दुनिया का सबसे लकी इंसान!

फ्रेन सेलक की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. उनका जीवन ऐसे हादसों से भरा रहा, जिनमें आमतौर पर कोई नहीं बचता. मगर हर बार, किसी न किसी चमत्कारिक ढंग से वह मौत को मात दे देते. उनका जीवन इस बात का जीता-जागता सबूत है कि अगर किस्मत मेहरबान हो, तो सबसे भयानक परिस्थितियां भी आपको छू नहीं सकतीं.

