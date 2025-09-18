वर्क लोड से नहीं होगी टेंशन, जिंदगी बनेगी आसान... बस फॉलो करें ये टिप्स

कई लोगों को काम के साथ स्वस्थ जिंदगी का संतुलन बनाए रखना नामुमकिन लगता है. लोग काम के बोझ, रिश्तों, पारिवारिक जिम्मेदारियों और अपनी रुचियों के लिए समय निकालने के बीच फंसे रहते हैं, इससे ना तो इंसान को जीवन में संतुलन मिल पाता है और ना ही इंसान स्वस्थ रह पाता है. इससे व्यक्ति चिड़चिड़ा या उदास महसूस करता है. जिससे पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्तों को नुकसान पहुंचता है. आइए जानते हैं कैसे वर्क लोड बैंलेंस कर सकते हैं?

रोज छोटे-छोटे टारगेट सेट करना

मेंटल हेल्थ अमेरिका की एक रिपोर्ट के अनुसार, जब हम अपनी प्राथमिकता पूरी कर लेते हैं, तो एक कंट्रोल और सेटिस्फेक्शन फील होता है. रिसर्च कहती है जितना ज्यादा कंट्रोल आपके काम पर होगा, उतना कम स्ट्रेस आप फील कर सकेंगे. इसलिए काम का लोड और डेडलाइन रियलिस्टिक रखनी चाहिए. इसके लिए आप टू-डू लिस्ट बना सकते हैं. आपको इसके लिए अपने जरूरी काम पहले निपटाने चाहिए और जो जरूरी ना लगे उन कामों से बचना चाहिए. काम में किसी की हेल्प मांगने से पीछे नहीं हटना चाहिए.

टाइम को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना

जब हम काम टालते हैं, तो वो दिमाग में बार-बार आ सकते हैं. इसलिए बड़े प्रोजेक्ट को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए. पहले एक हिस्सा पूरा करें और फिर अगले पर जा जाएं. हर टास्क के बाद खुद को छोटा सा रिवॉर्ड भी दिया जा सकता है, जैसे कि हम 5 मिनट का ब्रेक या कॉफी शॉप तक वॉक कर सकते हैं. अगर आप अपने डेली रूटीन से परेशान हैं तो आप इसके लिए अपने बॉस से बात कर सकते हैं.

फ्लेक्सिबिलिटी मांगिए

आजकल फ्लेक्सिबल टाइम और वर्क फ्रॉम होम जरूरत बन चुके हैं, अगर रिक्वेस्ट करने पर संभव हो तो एक दिन घर से काम करने या टाइम शिफ्ट करने की परमिशन लेना आपको फायदा पहुंचा सकता है.

ब्रेक लेना जरूरी

काम के बीच छोटा ब्रेक लेना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. ऐसे ब्रेक दिमाग को रीसेट करते हैं, स्ट्रेस कम करते हैं और डिसीजन लेने की कैपेसिटी बढ़ाते हैं. इसलिए हमें वक्त मिलने पर ब्रेक जरूर लेना चाहिए.

काम के बीच म्यूजिक सुनना

अगर संभव हो तो आप काम के बीच म्यूजिक सुन सकते हैं, यह करना आपके काम में फोकस को भी बढ़ा सकता है, और स्ट्रेस को भी कम करने में मदद कर सकता है.

प्रॉब्लम पर खुलकर बात करना जरूरी

अगर आप किसी प्रॉब्लम में है तो बॉस या टीम से ईमानदारी से बात करनी चाहिए. लेकिन सिर्फ शिकायत करना सही नहीं होता. बेहतर होगा कि सॉल्यूशन भी बता सकें. दूसरों की राय लीजिए और समझने की कोशिश भी कीजिए, थोड़ा एडजस्ट करना भी जरूरी हो सकता है. अगर गुस्सा आ रहा हो, तो पीछे हटकर इंतजार करना बेहतर है. इससे आप बेहतर फैसला ले सकेंगे.

माफ करना सीखिए

हर बार काम को परफेक्ट नहीं किया जा सकता, कभी ना भूलें कि आप पहले इंसान हैं. सिर्फ अपना बेस्ट देने की कोशिश करें. गलतियां किसी से भी हो सकती हैं अपने आपको माफ करना आना चाहिए.

ऑफिस के बाद घर पर क्या करें?

खुद को टाइम देना

घर पर खुद को टाइम देना चाहिए, अगर दिन भर ऑफिस में काम किया है तो घर पर अपने को टाइम देना भी फायदेमंद हो सकता है.

ना कहना सीखो

अगर आप अक्सर बिजी रहते हैं तो अनावश्यक काम नहीं करना चाहिए. फालतू कामों को ना कहना सीखिए. अगर आपको खुद के लिए पहले ही कम समय मिलता है तो उस समय की कीमत को समझो.

एक्टिव रहना जरूरी

रेगुलर एक्सरसाइज या खेल आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जायटी को काफी कम कर सकता है. इसलिए एक्टिव रहने के लिए कसरत करना फायदा पहुंचा सकता है.

दोस्तों से मिलना

आप दोस्त या फैमली के साथ समय बिता सकते हैं. दोस्तों से मिलना, घूमने जाना आपको बेहतर महसूस करा सकता है.

काम बांटना

घर की जिम्मेदारियों को बांटना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. अगर आप काम को सबके बीच बराबर बांट देंगे और क्लियर कर देंगे कि कौन क्या करेगा, इससे कन्फ्यूजन और झगड़ों को भी रोका जा सकता है.

