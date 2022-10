UPSSSC PET Admit Card 2022: यूपी पीईटी परीक्षा राज्‍य भर के परीक्षा केन्‍द्रों पर 15 अक्‍टूबर और 16 अक्‍टूबर को आयोजित की जानी है. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले स्‍टूडेंट्स के सामने अब एक नये परेशानी आ गई है. परीक्षा से एक दिन पहले उत्‍तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सेलेक्‍शन कमीशन (UPSSSC) परीक्षा की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in क्रैश हो गई है. जिन उम्‍मीदवारों ने अभी तक अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं, वे अब अपने कॉल लेटर को ले‍कर चिंता में हैं.

स्‍टूडेंट्स सोशल मीडिया पर लगातार ट्वीट कर अधिकारियों से मदद मांग रहे हैं. स्‍टूडेंट्स का कहना है कि परीक्षा से एक दिन पहले वेबसाइट क्रैश होने से उनके सामने बड़ी परेशानी आ गई है. कैंडिडेट्स को ऑफिशियल वेबसाइट से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसके प्रिंट आउट के साथ ही एग्‍जाम सेंटर पर पहुंचना है. बगैर वैध एडमिट कार्ड के किसी उम्‍मीदवार को एग्‍जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी.

Tomorrow, million people are appearing for PET 2022 and their website to download admit card is crashed. This is how up government examination management team works. Please look into it, we are facing huge difficulties and of course @UPGovt @_DigitalIndia@myogiadityanath #UPSSSC