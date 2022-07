UP Lekhpal Main 2022 Admit Card: जारी हुआ लेखपाल मेन का एडमिट कार्ड, इस लिंक से करें डाउनलोड

UP Lekhpal Main Admit Card 2022: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने लेखपाल मुख्य परीक्षा 2022 के लिए एडमिट कार्ड (UPSSSC Lekhpal Main 2022 Admit Card) जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा.

राज्यसेवा लेखपाल मुख्य परीक्षा 2022 31 जुलाई को सुबह 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक आयोजित होने वाली है. भर्ती परीक्षा 12 जिलों में प्रशासित किया जाएगा, इनमें आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज और वाराणसी शामिल हैं. लेखपाल मेन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

UPSSSC Lekhpal Main 2022 Admit Card: ऐसे डाउनलोड करें अपना एडमिट कार्ड

स्टेप 1: सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'Click here to download your Written exam admit card under the Advt. 01-Exam/2022, Rajasva Lekhpal Mains Examination' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.

स्टेप 4: राज्यसेवा लेखपाल का एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा.

स्टेप 5: इसे चेक और डाउनलोड करें व आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

यूपीएसएसएससी लेखपाल मेन का एग्जाम पैटर्न

UPSSSC राज्यसेवा लेखपाल परीक्षा दो घंटे की अवधि की होगी. इसमें 100 सवाल पूछे जाएगें और प्रत्येक सवाल एक अंक का होगा. सभी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टिपल चॉइस बेस्ड सवाल होंगे.



वैकेंसी डिटेल्स

बता दें कि इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 8085 खाली पद भरे जाएंगे. इनमें जनरल कैटेगरी के लिए 3271 सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए 798 सीटें, ओबीसी के लिए 2174 सीटें, एससी के लिए 1690 सीटें और एसटी के लिए 152 सीटें आरक्षित हैं. अधिक जानकारी के लिए आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.

UPSSSC Lekhpal Main 2022 Admit Card Downlaod Link