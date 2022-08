UPSC Civil Services Main 2022: यहां से डाउनलोड करें यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेन का एडमिट कार्ड

UPSC Civil Services Main 2022 Admit Card Out: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेन 2022 एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार यूपीएससी आईएस (UPSC IAS) प्रीलिम्स एग्जाम में क्वालीफाई हुए थे, वे अब आयोग (यूपीएससी) की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in और upsconline.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (UPSC Civil Services Main 2022 Admit Card 2022) चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर का की मदद से अपना यूपीएससी मेन एडमिट कार्ड 2022 डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक 25 सितंबर, 2022 तक उपलब्ध रहेगा. यूपीएससी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

UPSC Civil Services Main 2022 Admit Card: इन स्टेप्स की मदद से करें डाउनलोड



स्टेप 1: सबसे पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, ' e-Admit Cards for VARIOUS EXAMINATIONS OF UPSC' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: यहां 'CIVIL SERVICES (MAIN) EXAMINATION, 2022: DOWNLOAD' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: नया पेज खुल जाएगा, यहां एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 5: जरूरी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और yes पर क्लिक करें.

स्टेप 6: अब रजिस्ट्रेशन आईडी या रोल नंबर की मदद से लॉग इन करें.

स्टेप 7: यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेन एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा, इसे डाउनलोड करें.

स्टेप 8: परीक्षा के दिन के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम कब होगा?



यूपीएससी सिविल सेवा मेन परीक्षा 2022 शेड्यूल के अनुसार, परीक्षा (UPSC IAS Main Exam 2022) 16, 17, 18, 24 और 25 सितंबर, 2022 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की जाएगी- पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर का सत्र दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा.

UPSC Civil Services Main 2022 Admit Card Download Link