UPSC CAPF AC Admit Card 2022 Out: ये रहा एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक, देखें एग्जाम डेट और पैटर्न

UPSC CAPF AC Admit Card 2022, Exam Date and Pattern: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने कंबाइंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती 2022 के लिए परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती (UPSC CAPF Assistant Commandant Recruitment 2022) के लिए आवेदन किया था, वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in या upsconline.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डाउनलोड लिंक 07 अगस्त 2022 तक एक्टिव रहेगा.

यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती 2022 परीक्षा 07 अगस्त 2022 को अलग-अलग शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. पेपर-1 सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा जबकि पेपर-2 दोपहर 02 बजे से शाम 05 बजे तक आयोजित किया जाएगा. उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड पर एग्जाम सेंटर और रिपोर्टिंग टाइम चेक कर सकते हैं. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

UPSC CAPF AC Admit Card 2022: ऐसे डाउनलोड करें यूपीएससी एडमिट कार्ड

स्टेप 1: सबसे पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'e-Admit Cards for VARIOUS EXAMINATIONS OF UPSC' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: यहां 'CENTRAL ARMED POLICE FORCES (ACs) EXAMINATION, 2022' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: नया पेज खुल जाएगा, अब एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 5: जरूरी निर्देश पढ़कर 'yes' पर और फिर रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन आईडी पर क्लिक करें.

स्टेप 6: मांगी गई जरूरी डिटेल्स दर्ज करें.

स्टेप 7: स्क्रीन पर यूपीएससी सीएपीएफ एसी एडमिट कार्ड खुल जाएगा.

स्टेप 8: इसे चेक और डाउनलोड करके आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

UPSC CAPF AC Admit Card 2022 Download link

UPSC CAPF AC Exam Pattern 2022: जानें कैसा होगा पेपर

पेपर 1: सामान्य योग्यता और बुद्धिमत्ता - 250 अंक. इस पेपर में प्रश्न वस्तुनिष्ठ (एकाधिक उत्तर) प्रकार के होंगे जिसमें प्रश्न अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में भी सेट किए जाएंगे.

पेपर 2: सामान्य अध्ययन, निबंध और समझ - 200 अंक. उम्मीदवारों को अंग्रेजी / हिंदी में निबंध घटक लिखने के लिए कहा जाएगा, लेकिन प्रीसिस राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन कंपोनेंट्स और अन्य कम्युनिकेशन या लैंग्वेज स्किल का माध्यम केवल अंग्रेजी होगा.

UPSC CAPF AC Vacancy 2022: यहां देखें वैकेंसी डिटेल्स

आयोग (यूपीएससी) ने इस साल सहायक कमांडेंट (एसी) के पद पर भर्ती के लिए कुल 253 रिक्तियों के लिए आवेदन मांगे थे. इनमें सीमा सुरक्षा बल (BSF) के लिए कुल 66 रिक्तियां, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के लिए 29 रिक्तियां, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के तहत 62 रिक्तियां, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के लिए 14 रिक्तियां और सशस्त्र सीमा बल (SSB) के लिए कुल 82 रिक्तियां शामिल हैं. लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक मानक (PST) या शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET) और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा.