UP RO-ARO Exam: आरओ-एआरो मेंस का आया शेड्यूल, दो दिन होगी परीक्षा

यूपी लोक सेवा आयोग (UPPSC)ने समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी (आरओ/एआरओ) 2023 मुख्य परीक्षा की तिथि की घोषित कर दी है. 31 जनवरी और 1 फरवरी 2026 को मेंस परीक्षा आयोजित की जाएगी. पहले दिन तीन चरणों में परीक्षा होगी.

पहली पाली 9:30 बजे से 11:30 बजे तक सामान्य अध्ययन (जेनलर स्टडीज) की परीक्षा होगी. वहीं दूसरी पाली में दोपहर 2:00 बजे से 5:00 तक विषय आधारित पेपर 2 की परीक्षा होगी.

दो चरणों में होगी पेपर-2 की परीक्षा

पेपर-2 में पहले चरण के तहत दोपहर 2:00 बजे से 4:30 बजे तक परंपरागत सब्जेक्टिव सामान्य हिंदी व आलेखन विषय के पेपर होंगे. जबकि 4:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक खंड दो के तहत सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण की परीक्षा होगी. इसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव) प्रकार के होंगे.

1 फरवरी को सुबह 9:30 बजे से 12:30 तक हिंदी निबंध का पेपर होगा. समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 का परिणाम 16 सितंबर 2025 को घोषित किया गया था.इसमें मेंस परीक्षा के लिए 7509 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था.

इतने अभ्यर्थी होंगे शामिल

समीक्षा अधिकारी के 338 पदों पर 6093 और सहायक समीक्षा अधिकारी के 79 पदों पर 1386 व एआरओ लेखा के दो पदों पर 30 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं. आयोग के उप सचिव वीरेंद्र मणि त्रिपाठी ने विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी है.

