UPPSC ने पॉलिटेक्निक लेक्चरर के 513 पदों पर निकाली भर्ती, जानें कब तक कर सकेंगे आवेदन

उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने पॉलिटेक्निक कॉलेजों में लेक्चरर के लिए 513 पदों पर भर्तियां निकाली हैं. इस भर्ती में इंजीनियरिंग, तकनीकी, ऑर्किटेक्चर और गैर-इंजीनियरिंग विषयों में कुल 513 पदों पर बहाली के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं.

इच्छुक उम्मीदवार 2 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं. वहीं, इसमें सुधार के लिए 9 जनवरी, 2026 तक का समय दिया गया है. भर्ती के लिए उम्मीदवार को लिखित परीक्षा देनी होगी. इसके साथ ही इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही ये प्रक्रिया खत्म होगी.

आवेदन के लिए क्या है योग्यता?

बता दें कि इंजीनियरिंग ब्रांच के मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, पेंट, टेक्नोलॉजी जैसे विषय में आवेदन करने के लिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बीई, बीटेक, बीएस या बी.आर्क कीडिग्री लेना बेहद अनिवार्य है. साथ ही गैर-इंजीनियरिंग विषय जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या इंग्लिश के लिए इससे जुड़ी सब्जेक्ट में मास्टर्स की डिग्री होनी जरूरी है.

आवेदन के लिए कितना देना होगा शुल्क?

इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों को तय श्रेणी के अनुसार शुल्क देना होगा. अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS के उम्मीदवारों को 223 रुपये का शुल्क देना होगा. वहीं, SC और ST के उम्मीदवारों को 105 रुपये के शुल्क का भुगतान करना होगा. PWD के लिए ये राशि 25 रुपये और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 105 रुपये निर्धारित की गई है.

परीक्षा पैटर्न पर दें ध्यान

लेक्चरर बनने की ये प्रक्रिया मल्टी-लेयर्ड है. सबसे पहले अभर्यथी को लिखित परीक्षा देनी होगी, जिसमें दो पेपर होंगे. सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन और साथ ही चुने हुए विषय से एक पेपर होगा. बता दें कि पेपर में कुल 250 प्रश्न होंगे, जो 750 अंक के होंगे.

इस तरह करें आवेदन

इस पद पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले uppsc.up.nic.in के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद से रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद लॉगिन करें और आवेदन फॉर्म भरें. इसमें पूछे गए व्यक्तिगत जानकारी, शिक्षा से जुड़ी समेत सारी जानकारी साझा करें. इसके बाद से पासपोर्ट साइज फोटो, साइन और सभी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करें. आखिरी में आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म को सबमिट करें.

