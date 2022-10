UPPCL Admit Card 2022: यूपीपीसीएल AE Civil समेत इन भर्तियों के लिए एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

UPPCL Admit Card 2022 Out at upenergy.in for Various Posts: यूपीपीसीएल ने कई भर्तियों की परीक्षा के के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, परीक्षा अक्टूबर-नवंबर 2022 में आयोजित की जाएंगी. जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था वे नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

X

UPPCL Admit Card 2022