UPPCL Admit Card 2022: एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एडमिट कार्ड जारी, यूपी बिजली विभाग में कुल 1033 वैकेंसी

UPPCL Execitive Assistant Admit Card 2022: उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2022 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. इस भर्ती के लिए आवेदन कर चुके उम्मीदवारों को काफी समय से अपने एडमिट कार्ड का इंतजार था, जो आज खत्म हुआ है. आवेदक अब यूपीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट www.upenergy.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (UPPCL Admit Card 2022) चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका नीचे देख सकते हैं. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार उसपर परीक्षा तारीख, परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग का समय, जरूरी दिशा-निर्देश और अन्य डिटेल्स चेक कर सकते हैं.

UPPCL EA Admit Card 2022: ऐसे डाउनलोड करें अपना एडमिट कार्ड

स्टेप 1: सबसे पहले यूपीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, वैकंसी/रिजल्ट टैब पर क्लिक करें.

स्टेप 3: यहां 'DOWNLOAD ADMIT CARD FOR ONLINE EXAM (CBT) FOR THE POST OF "EXECUTIVE ASSISTANT" AGAINST ADVT. NO. 09/VSA/2022/EA' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: अब अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करके कैप्चा कोड दर्ज करें.

स्टेप 5: एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा, इसे चेक करें.

स्टेप 6: परीक्षा के दिन के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करें व प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

एग्जाम पैटर्न

यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट भर्ती परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा. इसमें उम्मीदवारों को सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न (25 अंक), रीजनिंग के 45 सवाल (45 अंक), सामान्य हिंदी के 55 सवाल (55 अंक) और सामान्य अंग्रेजी के 55 सवाल (55 अंक) दिए जाएंगे. लिखित परीक्षा के आधार पर योग्य उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिन्हें टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा.

बता दें कि इस भर्ती अभियान के माध्यम से यूपी बिजली विभाग में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पद पर कुल 1033 रिक्त भरे जाएंगे. इस पद पर नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों को पे लेवल - 4 के तहत हर महीने 27,200 रुपये से 86,100 रुपये तक वेतन दिया जाएगा.

