SSC Exam Calendar 2022-23 New Dates, SSC Exam Dates announced: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने एसएससी भर्ती परीक्षाओं 2022-23 का संशोधित कैलेंडर जारी किया है. एसएससी ने 2022 और 2023 में आयोजित होने वाली भर्ती (SSC Recruitment) की संभावित तारीखों का ऐलान किया है. एसएससी एग्जाम कैलेंडर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जारी किया गया है. जो छात्र एसएससी जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर SSC Exam Calendar 2022 चेक और डानलोड कर सकते हैं.

एसएससी परीक्षा कैलेंडर 2022 परीक्षा के अनुसार, एसएससी एमटीएस और हवालदार भर्ती परीक्षा 2021 टीयर-1 जुलाई 2022 में आयोजित किया जाएगा. एसएससी पोस्ट एग्जाम फेज 10 2022 और सिलेक्शन पोस्ट लद्दाख परीक्षा 2022 अगस्त में होगी. वहीं दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल (ड्राइवर) एग्जाम 2022 का नोटिफिकेशन 08 जुलाई को और परीक्षा अक्टूबर 2022 में आयोजित की जा सकती है.

एग्जाम कैलेंडर के मुताबिक, एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन 2022 (SSC CGL Notification) 10 सितंबर 2022 को जारी किया जाएगा जबकि एसएससी सीजीएल व अन्य कई भर्ती परीक्षाएं दिसंबर 2022 को आयोजित की जाएंगी. एसएसी एग्जाम कैलेंडर चेक और डाउनलोड करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

How To Download SSC Exam Calendar 2022-23: इन स्टेप्स की मदद से करें डाउनलोड

स्टेप 1: सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'Revised Calendar of SSC Examinations for the year 2022-23' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: स्क्रीन पर एसएससी परीक्षा 2022-23 का संशोधित कैलेंडर खुल जाएगा.

स्टेप 4: इसे चेक और डाउनलोड करें.

SSC Exam Calendar 2022-23 Download Link Here