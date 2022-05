SSC CHSL Admit Card 2022: ऐसे डाउनलोड करें एसएससी सीएचएसएल Tier 1 का एडमिट कार्ड, देखें एग्जाम पैटर्न

SSC CHSL Admit Card 2022: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल (10+2) भर्ती 2021-22 के लिए टीयर-1 परीक्षा का एडमिट कार्ड (SSC CHSL Tier 1 Admit Card 2022) जारी कर दिया है. उम्मीदवार, एसएससी की रीजन वाइज आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एसएससी सीएचएसएल एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

SSC CHSL टियर 1 की भर्ती परीक्षा 24 मई से शुरू होगी और 10 जून 2022 तक आयोजित की जाएगी. आयोग (एसएससी) ने एडमिट कार्ड जारी करने से पहले अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर परीक्षा की तारीख, शहर और स्थान का डिटेल्स जारी कर दी थी. एसएससी आमतौर पर सीएचएसएल टियर 1 और बाकी एडमिट कार्ड रीजन वाइस जारी करता है, इसलिए क्षेत्रवार जारी करता है. इसलिए उम्मीदवारों को एसएससी की क्षेत्रीय CR Region, MPR Region, MPR Region, NR Region और अन्य क्षेत्रीय वेबसाइट्स पर जाना होगा.

SSC CHSL Tier 1 Admit Card 2021-22: यहां देखें एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका

स्टेप 1: एसएससी की क्षेत्रीय वेबसाइट्स पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर. 'STATUS / DOWNLOAD ADMIT CARD FOR COMBINED HIGHER SECONDARY LEVEL (10+2) EXAMINATION - 2021 (TIER-I) TO BE HELD FROM 24/05/2022 TO 10/06/2022' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और जन्म तिथि के साथ मांगी गई जरूरी डिटेल्स दर्ज करें.

स्टेप 4: एसएससी सीएचएसएल टियर 1 एडमिट कार्ड 2022 स्क्रीन पर खुल जाएगा.

स्टेप 5: एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

SSC CHSL Tier 1 Exam Pattern: यहां देखें

SSC CHSL भर्ती के लिए तीन चरणों से गुजरना होगा. सबसे पहले टीयर 1 (कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम), टीयर 2 (डिस्क्रिप्टिव पेपर) और टीयर 2 (स्किल या टाइपिंग टेस्ट). टीयर-1 ऑब्जेक्टिव टाइप और मल्टीपल चॉइस आधारित सवाल होंगे. परीक्षा में अंग्रेंजी लैंग्वेज की 25 सवाल (50 मार्क्स), जनरल इंटेलिजेंस के 25 सवाल (50 मार्क्स), क्वांटेटिव एप्टीट्यूड के 25 सवाल (50 मार्क्स) और जनरल अवेयरनेस के 25 सवाल (50 मार्क्स) होंगे. उम्मीदवारों को टीयर-1 में एक घंटे का समय मिलेगा. ध्यान रहे परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग के तौर पर 0.50 मार्क्स काटे जाएंगे.