SSC CGL 2021 Tier 2 Admit Card: यहां से डाउनलोड करें एसएससी सीजीएल टीयर 2 एडमिट कार्ड, देखें एग्जाम डेट

SSC CGL Tier 2 Admit Card 2021: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (SSC CGL) टीयर 2 एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड (SSC CGL Tier 2 Admit Card) जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार टीयर 1 में क्वालीफाई हुए थे, वे अब एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in या एसएससी की रीजनल वेबसाइट्स पर जाकर अपना एडमिट कार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

कब होगा एग्जाम?

एसएससी सीजीएल टीयर 2 एग्जाम 8 अगस्त से शुरू होंगे और 10 अगस्त, 2022 तक आयोजित की जाएंगी. उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले, अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर लें. अगर आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है तो आप आसानी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

How to Download SSC CGL Tier 2 Admit Card 2021: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

स्टेप 1: सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'STATUS / DOWNLOAD ADMIT CARD FOR COMBINED GRADUATE LEVEL(TIER-II) 2021 TO BE HELD FROM 08/08/2022 TO 10/08/2022.' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब अपना एप्लीकेशन नंबर, जन्म तिथि और कैप्चा कोड दर्ज करें.

स्टेप 4: आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा.

स्टेप 5: इसे चेक और डाउनलोड करें व एग्जाम डे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

SSC CGL Tier 2 Admit Card 2021 Download Link

बता दें कि उम्मीदवारों को अपने एसएससी सीजीएल टियर 2 एडमिट कार्ड को मुख्य दिन परीक्षा हॉल में ले जाना होगा. इसके बिना एग्जाम सेंटर पर एंट्री नहीं दी जाएगी. इसके अलावा एडमिट कार्ड के साथ दो पासपोर्ट साइज फोटो और एक वेलिड आईडी प्रूफ अपने पास रख लें. एसएससी सीजीएल टीयर 1 का रिजल्ट 04 जुलाई 2022 को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया था.