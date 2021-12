SI Recruitment 2021: सब इंस्पेक्टर के 1200 पदों पर मौका, 10 दिसंबर तक कर सकतें हैं अप्लाई

SI Recruitment 2021: जम्मू और कश्मीर सर्विस बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सब इंस्पेक्टर पदों की भर्ती के लिए इच्छुक एवं योग्य कैंडिडेट्स से आवेदन मांगे हैं. इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर, 2021 है.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार, रिक्त पदों की कुल संख्या 800 थी, जिसे बाद में बढ़ा कर 1200 कर दिया गया था. वहीं कैंडिडेट् की आयु सीमा में भी बदलाव किया गया. नोटिफिकेशन के अनुसार कैंडिडेट की आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 28 वर्ष थी जिसे बदल कर 18 से 30 वर्ष कर दिया गया. उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जनवरी, 2021 से की जाएगी.

Following representation from various delegations,the Govt has taken a decision to provide one-time age relaxation for aspirants in recruitment of Sub-Inspectors in @JmuKmrPolice.The Upper age limit increased from 28 to 30yrs &no.of UT cadre posts also enhanced from 800 to 1200.