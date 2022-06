UPSC Recruitment 2022: यूपीएससी ने कई पदों पर निकालीं भर्तियां, सिर्फ 25 रुपये आवेदन शुल्क, यहां करें अप्लाई

UPSC Recruitment, Sarkari Naukri, How To Apply: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए अप्लाई करने का अच्छा मौका है. संघ लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और अन्य पदों के लिए भर्तियां निकालीं हैं. योग्य उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर आवेदन दे सकते हैं. इन पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख 30 जून तय की गई है.

UPSC Recruitment 2022: पदों का विवरण

संघ लोक सेवा आयोग ने साइंटिफिक ऑफिसर पद के लिए 1, असिस्टेंट माइनिंग जियोलॉजिस्ट के पद के लिए 21 और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के 2 पदों पर भर्तियां निकालीं हैं.

UPSC Recruitment 2022: शैक्षिक योग्यता

अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग योग्यता निर्धारित की गई है. योग्यता के संबंध में अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करें.

UPSC Recruitment 2022: आवेदन शुल्क

इन पदों पर आवेदन कर रहे उम्मीदवारों को 25 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. हालांकि, एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/महिला उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन फीस नहीं है.

UPSC Recruitment 2022: कैसे करें आवेदन?

स्टेप 1- सबसे पहले यूपीएससी की वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2- वेबसाइट पर जाकर ONLINE RECRUITMENT APPLICATION (ORA) FOR VARIOUS RECRUITMENT POSTS के लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद एक नया पेज खुलेगा.

स्टेप 3- अब आवेदन करें / Apply Now पर क्लिक करें.

स्टेप 4- इसके बाद यहां मांगी गई जानकारी जैसे नाम, पता, ईमेल, माता-पिता का नाम आदि भरकर रजिस्ट्रेशन पूरी कर लें.

स्टेप 5- अपना फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और फोटो पहचान पत्र अपलोड करें.

स्टेप 6- इस प्रक्रिया के पूरी हो जाने के बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

स्टेप 7- पेमेंट करने के बाद केंद्र का चयन करें और सबमिट करें.

स्टेप 8- सफलतापूर्वक आवेदन सबमिट करने के बाद भविष्य के लिए डाउनलोड कर एक प्रिंट आउट जरूर ले लें.

आधिकारिक नोटिफिकेशन के लिए यहां क्लिक करें.