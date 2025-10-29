नवंबर में महीने में इन सरकारी नौकरियों के लिए कर सकते हैं अप्लाई, देखें लिस्ट

अगर आप भारतीय रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा मौका है. भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम यानी आईआरसीटीसी (IRCTC) ने हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर पद पर आवेदन मांगे हैं. इस भर्ती प्रक्रिया में 64 पदे भरे जाएंगे. आवेदन करने की आखिरी तारीख 8 नवंबर 2025 है. आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को irctc.com विजिट करना होगा. इसके बाद संबंधित भर्ती लिंक पर क्लिक करें. अब अपना नाम, ईमेल पता, मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी भरें. बर्थ सर्टिफिकेट सहित अन्य जरूरी डाक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी अपलोड करें. रजिस्ट्रेशन फीस जमा करें.

CWC में नौकरी का मौका

सरकारी कंपनी केंद्रीय भण्डारण निगम (CWC) ने भी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. नोटिफिकेशन के अनुसार, सीडब्ल्यूसी ने जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर एग्जीक्यूटिव (राजभाषा) की पोस्ट भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं. इस भर्ती के लिए 17 अक्टूबर से ही आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. आवेदन आईबीपीएस द्वारा लिए जा रहे हैं, इसीलिए फॉर्म भरने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट ibpsreg.ibps.in पर जाना होगा. कैंडिडेट्स 15 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं.

पुलिस विभाग में भी निकली भर्ती

अगर आप पुलिस विभाग में नौकरी करना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर (SI) और सूबेदार के पदों पर आवोदन आमंत्रित किए हैं. 27 अक्टूबर 2025 से फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इच्छुक व योग्य उम्मीदवार esb.mp.gov.in पर जाकर 10 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करवे के लिए उम्मीदावरों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए. संबंधित विषय में अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.

ISRO में 10वीं पास करें अप्लाई

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए बड़ी भर्ती अभियान शुरू किया है. इसरो ने टेक्नीशियन-B, फार्मासिस्ट-A और कई अन्य पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. आवेदन प्रक्रिया 24 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और 13 नवंबर 2025 तक चलेगी.

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और उसके बाद स्किल टेस्ट में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार तय तारीख से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यह भर्ती उन अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका है जो 10वीं पास होकर इसरो जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में काम करना चाहते हैं.

DDA में हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती

दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने कुल 1732 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है. इच्छुक उम्मीदवार 5 नवंबर 2025 तक डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट [dda.gov.in](https://dda.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

ग्रेजुएशन पास उम्मीदवारों के लिए रेलवे में मौका

आरआरबी एनटीपीसी 2025 भर्ती के तहत रेलवे में ग्रेजुएशन पास उम्मीदवारों के लिए कई पदों पर भर्तियां की जाएंगी. इस भर्ती के ज़रिए देशभर के अलग-अलग रेलवे ज़ोन और प्रोडक्शन यूनिट्स में खाली पदों को भरा जाएगा. इन पदों में वाणिज्यिक सह टिकट क्लर्क (Commercial cum Ticket Clerk), लेखा लिपिक सह टाइपिस्ट (Accounts Clerk cum Typist), कनिष्ठ लिपिक सह टाइपिस्ट (Junior Clerk cum Typist) और ट्रेन क्लर्क (Train Clerk) जैसे पद शामिल हैं. कैंडिडेट्स 27 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं.

