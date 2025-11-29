RRB NTPC UG 2026 में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आगे बढ़ी, 3058 पदों के लिए जल्द करें आवेदन

सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे है उम्मीदवारों के लिए एक और शानदार मौका है. रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से NTPC UG 2026 में आवेदन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है. जिन भी उम्मीवारों ने किसी कारणवश अभी तक इस भर्ती के लिए अप्लाई नहीं किया है उनके लिए ये गोल्डन चांस है.

और पढ़ें

इस पद के आवेदन के लिए पहले अंतिम तिथि 27 नवंबर थी जिसे अब बढ़ाकर 4 दिसंबर, 2025 कर दिया गया है. जो भी RRB NTPC की नौकरी करना चाहते हैं वह बिना समय बर्बाद किए आवेदन कर लें.

बढ़ा दी गई आवेदन की तारीख

आधिकारिक नोटिस के तहत इन पदों के आवेदन के लिए अंतिम तिथि 4 दिसंबर के लिए बढ़ा दी गई है. वहीं, जमा किए गए आवेदन के लिए आवेदन शुल्क भुगतान के लिए भी अंतिम तिथि 6 दिसंबर कर दी गई है.

कब से कब तक है करेक्शन डेट?

जिन भी अभ्यर्थियों के फॉर्म में गलती है और उन्होंने अभी तक करेक्शन नहीं किया है, तो RRB NTPC की नई अधिसूचना के मुताबिक अब उम्मीदवार अपने फॉर्म में 7 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर के बीच करेक्शन कर सकेंगे.

Advertisement

इतने पदों के लिए थी भर्ती

RRB NTPC ने कुल 3058 पदों के लिए भर्ती निकाली है जिसके तहत कमर्शियल कम टिकट के लिए 2424 पद, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 394 पदों, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए कुल 163 पदों पर और ट्रेन क्लर्क के लिए कुल 77 पद आरक्षित किए गए हैं.

कैसे करें अप्लाई?

RRB NTPC UG में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद होमपेज पर RRB NTPC UG Recruitment 2026 पर क्लिक करें. इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करें. सभी दस्तावेजों को अपलोड करें.



---- समाप्त ----