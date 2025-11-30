scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गुजरात पुलिस में निकली 13, 591 भर्तियां, सरकारी नौकरी पाने का उम्मीदवारों के पास शानदार मौका

गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की घोषणा के एक सप्ताह बाद गुजरात पुलिस में भर्ती का एलान कर दिया है. 858 PSI और 12,733 लोकरक्षक मिलाकर 13,591 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है जिसके लिए 23 दिसंबर तक आवेदन किए जाएंगे.

Advertisement
X
गुजरात में पुलिस भर्ती की घोषणा की गई है. (Photo: x/@harsh sanghavi)
गुजरात में पुलिस भर्ती की घोषणा की गई है. (Photo: x/@harsh sanghavi)

22 नवंबर को गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष हर्ष सांघवी सरकारी नौकरी पत्र देने के कार्यक्रम में घोषणा की थी कि इस महीने के अंत तक गुजरात पुलिस में करीब 14 हजार पदों के लिए भर्ती पदों का ऐलान होगा, जिसके बाद से आज गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड ने फोर्स में 13,591 पदों के लिए भर्ती निकाल दी है. 

इस प्रक्रिया के लिए उम्मीदवार 3 दिसंबर से आवेदन कर सकेंगे. वहीं, आवेदन की अंतिम तिथि 23 दिसंबर होगी. 

आवेदन के तहत पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए 858 पद पर भर्ती की जाएगी. इनमें से अनआर्म्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर, आर्म्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर और जेलर ग्रुप-2 शामिल हैं. ग्रेजुएशन पास  उम्मीदवार पीएसआई के लिए आवेदन कर सकते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Gujarati film laalo beats pushpa 2 box office collection in gujarat, first time in history
'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड तोड़ने चली गुजराती फिल्म 'लालो', रच चुकी है इतिहास!  
Ahmed Patel's son's post sparks controversy
'कांग्रेस तोड़कर अलग ग्रुप...', अहमद पटेल के बेटे की पोस्ट से घमासान, बहन बोली- मुझे इससे दूर रखें 
आसाराम के बेटे नारायण साईं के पास मिला फोन.
जेल में आसाराम के बेटे नारायाण साई के पास फिर मिला मोबाइल, यूं छिपा रखा था 
A boy and a girl were caught taking exams using AI
स्मार्ट वॉच में ChatGPT से नकल करते पकड़े गए छात्र और छात्रा, यूनिवर्सिटी ने लगाया जुर्माना 
गुजरात आजतक: करमसद से केवड़िया तक क्यों निकाला जा रहा यूनिटी मार्च?  

इन पदों पर भी होगी भर्ती 

साथ ही लोकरक्षक (एलआरडी) के 12,733 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी. इनमें मुख्य रूप से निहत्थे पुलिस कांस्टेबल, सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल, सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल (एसआरपीएफ) और जेल सिपाही (पुरुष/महिला) के पद शामिल हैं. 12वीं कक्षा पास कर चुके उम्मीदवार लोकरक्षक (एलआरडी) के लिए आवेदन कर सकते हैं. 

कितने पदों के लिए होगी भर्ती ?

पीएसआई कैडर - कुल 858 पद
निहत्थे पुलिस सब इंस्पेक्टर-659
सशस्त्र पुलिस सब इंस्पेक्टर-129

Advertisement

जेलर ग्रुप 2- 70

लोकरक्षक संवर्ग- कुल 12,733 पद
निहत्थे पुलिस कांस्टेबल- 6942
सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल के लिए-   2458
सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल (एसआरपीएफ) के लिए- 3002

जेल कांस्टेबल (पुरुष)- 300जेल कांस्टेबल (महिला/मैट्रन)- 31

किस तरह कर सकते हैं आवेदन?

भर्ती के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. अभ्यर्थी गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट https://gprb.gujarat.gov.in और https://ojas.gujarat.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement