गुजरात पुलिस में निकली 13, 591 भर्तियां, सरकारी नौकरी पाने का उम्मीदवारों के पास शानदार मौका

22 नवंबर को गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष हर्ष सांघवी सरकारी नौकरी पत्र देने के कार्यक्रम में घोषणा की थी कि इस महीने के अंत तक गुजरात पुलिस में करीब 14 हजार पदों के लिए भर्ती पदों का ऐलान होगा, जिसके बाद से आज गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड ने फोर्स में 13,591 पदों के लिए भर्ती निकाल दी है.
इस प्रक्रिया के लिए उम्मीदवार 3 दिसंबर से आवेदन कर सकेंगे. वहीं, आवेदन की अंतिम तिथि 23 दिसंबर होगी.
आवेदन के तहत पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए 858 पद पर भर्ती की जाएगी. इनमें से अनआर्म्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर, आर्म्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर और जेलर ग्रुप-2 शामिल हैं. ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार पीएसआई के लिए आवेदन कर सकते हैं.
इन पदों पर भी होगी भर्ती
साथ ही लोकरक्षक (एलआरडी) के 12,733 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी. इनमें मुख्य रूप से निहत्थे पुलिस कांस्टेबल, सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल, सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल (एसआरपीएफ) और जेल सिपाही (पुरुष/महिला) के पद शामिल हैं. 12वीं कक्षा पास कर चुके उम्मीदवार लोकरक्षक (एलआरडी) के लिए आवेदन कर सकते हैं.
कितने पदों के लिए होगी भर्ती ?
पीएसआई कैडर - कुल 858 पद
निहत्थे पुलिस सब इंस्पेक्टर-659
सशस्त्र पुलिस सब इंस्पेक्टर-129
जेलर ग्रुप 2- 70
लोकरक्षक संवर्ग- कुल 12,733 पद
निहत्थे पुलिस कांस्टेबल- 6942
सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल के लिए- 2458
सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल (एसआरपीएफ) के लिए- 3002
जेल कांस्टेबल (पुरुष)- 300जेल कांस्टेबल (महिला/मैट्रन)- 31
किस तरह कर सकते हैं आवेदन?
भर्ती के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. अभ्यर्थी गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट https://gprb.gujarat.gov.in और https://ojas.gujarat.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.