RBI Recruitment 2021: रिजर्व बैंक में नौकरी का मौका, 77208 तक सैलरी, करें आवेदन

RBI Recruitment 2021 for Non CSG Various Posts: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India, RBI) ने कई पदों पर भर्ती निकाली है. ऐसे में आरबीआई में नौकरी की राह देख रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है. दरअसल, आरबीआई ने नॉन-सीएसजी (RBI Non-CSG) के कई पदों पर वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. योग्य और इच्छुक इस भर्ती के लिए 10 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं.

महत्वपूर्ण तारीखें...

ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत- 23 फरवरी 2021

ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख- 10 मार्च 2021 की शाम 6 बजे तक

आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख- 10 मार्च 2021

परीक्षा की तारीख- 10 अप्रैल 2021

वेतनमान

लीगल ऑफिसर ग्रेड बी (Legal Officer in Grade ‘B’)- 77208 रुपये प्रति माह

मैनेजर (Technical – Civil)- 77208 रुपये प्रति माह

असिस्टेंट मैनेजर (राजभाषा)- 63172 रुपये प्रति माह

असिस्टेंट मैनेजर (प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी)- 63172 रुपये प्रति माह

RBI Recruitment 2021

आवेदन शुल्क

सामान्य/OBC/PWD वर्ग के उम्मीदवारों के लिए - 600 रुपये

SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए- 100 रुपये

पदों का विवरण (RBI Non-CSG Various Posts Vacancy 2021 Details)

लीगल ऑफिसर ग्रेड बी (Legal Officer in Grade ‘B’)- 11 पद

मैनेजर (Technical – Civil)- 01 पद

असिस्टेंट मैनेजर (राजभाषा)- 12 पद

असिस्टेंट मैनेजर (प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी)- 05 पद

कुल पद- 29

योग्यता

लीगल ऑफिसर ग्रेड बी (Legal Officer in Grade ‘B’)- इस पद के लिए इस पद के लिए उम्मीदवार का लॉ में ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, साथ ही दो साल का अनुभव भी जरूरी है.

मैनेजर (Technical – Civil)- इस पद के लिए सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन और तीन साल का अनुभव जरूरी है.

असिस्टेंट मैनेजर (राजभाषा)- इस पद के लिए विषय के तौर पर अंग्रेजी की पढ़ाई के साथ हिंदी में सेकेंड क्लास मास्टर डिग्री का होना जरूरी है. या विषय के तौर पर हिन्दी की पढ़ाई के साथ अंग्रेजी में सेकेंड क्लास मास्टर डिग्री का होना जरूरी है.

असिस्टेंट मैनेजर (प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी)- इस पद के लिए उम्मीदवार का सेना/नौसेना/वायु सेना में अधिकारी के पद पर कम से कम 5 साल सर्विस होना जरूरी है.

RBI Non-CSG पदों पर निकली इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन और ऑफ लाइन परीक्षा व इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा.

आधिकारिक वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें.