Punjab Medical Dept Recruitment 2021: पंजाब के मुख्‍यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्‍य के मेडिकल कॉलेजों में 400 नर्स और 140 टेक्‍नीशियनों की तत्काल भर्ती करने का आदेश जारी किया है. एजेंसी के अनुसार, वह जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर पंजाब के PGI सैटेलाइट सेंटर और मिलिट्री हॉस्पिटल्स से COVID मरीजों के बेड उपलब्ध कराने की भी मांग करेंगे. सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जल्‍द ये भर्तियां की जाएंगी.

