सिर्फ IAS-IPS नहीं... पब्लिक सर्विस में यहां भी बना सकते हैं करियर, बदल सकती है लाखों की जिंदगी

Representative Image
सरकारी नौकरी का नाम आते ही दिमाग में अक्सर सिर्फ IAS-IPS की तस्वीर बनती है, लेकिन पब्लिक सर्विस का मतलब इससे कहीं ज्यादा है. यहां सिर्फ प्रशासनिक कुर्सी पर बैठना ही नहीं, बल्कि हेल्थ, एजुकेशन, पॉलिसी, एनजीओ और रिसर्च के जरिए समाज में बदलाव लाना भी शामिल है. अगर आपके अंदर करियर के साथ-साथ दूसरों की लाइफ बदलाव लाने की चाह है और दूसरों की भलाई के लिए काम करने का जज़्बा है तो पब्लिक सर्विस आपके लिए करियर का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है. 

बढ़ी पब्लिक सर्विस की डिमांड: एक्सपर्ट 

आईएएस रियाज अहमद कहते हैं कि पब्लिक सर्विस में करियर सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि एक मिशन है. अगर आप यहां आना चाहते हैं तो सबसे पहले तय करें कि आपका पैशन प्रशासन, हेल्थ, एजुकेशन, पॉलिसी या सोशल वर्क या किस फील्ड में है. इसकी तैयारी के लिए मजबूत अकादमिक बैकग्राउंड के साथ-साथ ग्राउंड-लेवल अनुभव जरूरी है. युवाओं को चाहिए कि वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ-साथ इंटर्नशिप, वॉलंटियरिंग और रिसर्च प्रोजेक्ट्स में हाथ आजमाएं. इस सेक्टर में शुरुआती सैलरी प्राइवेट कंपनियों जैसी न सही लेकिन ग्रोथ, स्थिरता और समाज में सम्मान का स्तर कहीं ज्यादा है. यहां आप अपनी स्किल्स का इस्तेमाल लाखों लोगों की जिंदगी सुधारने के लिए कर सकते हैं और यही इसकी असली खूबसूरती है. 

ये हैं टॉप करियर ऑप्शंस

सरकारी क्षेत्र

अर्बन एंड रीजनल प्लानर – शहरों और गांवों के इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग. 
पॉलिसी एनालिस्ट – सरकारी नीतियों की समीक्षा और सुधार. 
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर – सरकारी योजनाओं और प्रोग्राम्स का संचालन. 
लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर – कानून-व्यवस्था बनाए रखना. 

नॉन-प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन

एनजीओ मैनेजर – सामाजिक परियोजनाओं का संचालन. 
फंडरेजिंग मैनेजर – योजनाओं के लिए फंड जुटाना. 
एडवोकेसी स्पेशलिस्ट – सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता और नीति में बदलाव. 

एजुकेशन और हेल्थ

टीचर/स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर – शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना. 
पब्लिक हेल्थ ऑफिसर – स्वास्थ्य कार्यक्रम और रोकथाम अभियान. 
हेल्थकेयर एडमिनिस्ट्रेटर – अस्पतालों और क्लीनिक का प्रबंधन।

पब्लिक सर्विस में जाने की तैयारी कैसे करें

एंट्रेंस एग्जाम: IAS, IPS, IFS के लिए UPSC अन्य सरकारी नौकरियों के लिए SSC, स्टेट पीएससी. 
स्पेशलाइज्ड डिग्री: पब्लिक पॉलिसी, सोशल वर्क, पब्लिक हेल्थ, अर्बन प्लानिंग में मास्टर्स. 
स्किल डेवलपमेंट: कम्युनिकेशन, लीडरशिप, रिसर्च, डेटा एनालिसिस. 
इंटर्नशिप: NGOs, रिसर्च ऑर्गनाइजेशन या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में इंटर्नशिप से अनुभव. 

कौन-सी स्किल्स हैं जरूरी

एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग
कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल
पब्लिक डीलिंग और टीमवर्क
पॉलिसी और सिस्टम्स की समझ

सैलरी और ग्रोथ

सरकारी नौकरियां: एंट्री लेवल पर ₹50,000–₹70,000/माह, सीनियर पोजीशन पर ₹1.5–₹2 लाख/माह + भत्ते. 
एनजीओ और इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन: ₹40,000–₹1.2 लाख/माह, प्रोजेक्ट और लोकेशन के आधार पर. 
स्पेशलाइज्ड कंसल्टिंग और पॉलिसी रिसर्च: ₹60,000–₹1.5 लाख/माह. 

कर‍ियर एक्सपर्ट डॉ अम‍ित निरंजन कहते हैं कि कोविड के बाद हेल्थ, पब्लिक पॉलिसी और सोशल सेक्टर की अहमियत काफी बढ़ी है. अब गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के लिए स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत भी बढ़ी है. इसके अलावा अक्सर हम सोचते हैं क‍ि किसी ढर्रे पर बंधी नौकरी के बजाय ऐसा करियर बनाएं जो समाज पर सीधा असर डाले. हमारे फैसले और काम से हजारों-लाखों लोगों की जिंदगी सुधर सके. इसके अलावा जॉब सिक्योरिटी और बेनिफिट्स भी मिलें जैसा कि सरकारी और कई नॉन-प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन में स्थिर नौकरी, पेंशन और हेल्थ बेनिफिट्स मिलते भी हैं. इसके अलावा आपकी पोजीशन के साथ न सिर्फ सैलरी बढ़ती है, बल्कि समाज में सम्मान भी मिलता है. 

