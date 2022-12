NHM UP Admit Card 2022: 17000 से ज्यादा वैकेंसी के लिए एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

NHM UP Admit Card 2022, Exam Dates: उत्तर प्रदेश एनएचएम भर्ती परीक्षा 2022 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे अब नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश (NHM UP) की आधिकारिक वेबसाइट upnrhm.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. इस भर्ती अभियान के माध्यम से 17000 से ज्यादा रिक्तियां भरी जाएंगी.

एनएचएम, यूपी द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक, एएनएम, लैब टेक्निशियन और फार्मासिस्ट भर्ती के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) एग्जाम 27, 28 और 29 दिसंबर 2022 को आयोजित किया जाएगा. परीक्षा 100 अंकों की होगी. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

UP NHM Admit Card 2022: ऐसे डाउनलोड करें अपना एडमिट कार्ड

स्टेप 1: सबसे पहले एनएचएम यूपी की आधिकारिक वेबसाइट https://upnrhm.gov.in/Home/Index पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर अपडेट्स में, 'Admit Card Link for CBT EXAM 27-29 Dec 2022 for ANM, LT and Pharmacist.' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: नया पेज खुल जाएगा, यहां अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें

स्टेप 4: एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा, इसे चेक करें.

स्टेप 5: एडमिट कार्ड डाउनलोड करें व आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

अभी एडमिट कार्ड डाउलोड करने के लिए यहां क्लिक करें-

भरी जाएंगी 17000 से ज्यादा रिक्तियां

बता दें इस भर्ती में कॉन्‍ट्रैक्‍ट के आधार पर एएनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्निशियन, फार्मासिस्ट व अन्य टेक्नीशियन के पदों पर कुल 17,291 रिक्तियां भरी जाएंगी. स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा 18, 19 और 20 जनवरी 2023 को आयोजित किया जाएगा.

यहां देखें जरूरी नोटिस-