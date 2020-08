NEET UG 2020: परीक्षा में 2 हफ्ते बाकी, कैमिस्ट्री, बायोलॉजी,फिजिक्स के इन टॉपिक्स से आएंगे सवाल

नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET 2020) परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर को किया जाएगा. परीक्षा के आयोजन में कुछ ही समय बाकी रह गया है. जो छात्र इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं वह जान लें कि इन तीन हफ्तों में किन टॉपिक्स को पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है.

परीक्षाएं नजदीक हैं, ऐसे में नया स्टडी मटीरियल पढ़ने का प्रयास न करें. नॉलेज के लिए अपना पूरा ध्यान एनसीईआरटी की पुस्तकों पर ही रखें. परीक्षा के लिए जो भी नोट्स आपने तैयार किए हैं, उन्हें पढ़ना शुरू कर दें. परीक्षा के तीनों सेक्शन - फिजिक्स, कैमिस्ट्री और बायोलॉजी के विषयों को बांट लें और प्रत्येक विषय के लिए समय निकाल कर तैयारी करें. जानिए किन टॉपिक्स से पूछे जा सकते हैं सवाल.

बायोलॉजी

NEET में बायोलॉजी में फिजिक्स और कैमिस्ट्री की तुलना में अधिक वेटेज है क्योंकि यह MBBS और BDS छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है. इस विषय में से इन टॉपिक्स पर पूछे जा सकते हैं 4 से 5 नंबर के सवाल.

-plant kingdom

-the animal kingdom

-cell

-human health

-disease

-ecosystem

-the principle of inheritance and variation

-human reproduction



फिजिक्स

इस सेक्शन के प्रश्न सिद्धांत और संख्यात्मक समस्याओं का मिश्रण होंगे. इस विषय में इन टॉपिक्स पर सवाल पूछे जा सकते हैं.



- modern physics and semiconductor devices

-magnetism and matter -current electricity

- newton laws system

-particles and rotation motion

कैमिस्ट्री

NEET में कैमिस्ट्री की बात करें तो नीट में इसके 45 सवाल होते हैं. इसमें कैमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कैमिस्ट्री और जनरल ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री काफी अहम हैं. अगर आप इन टॉपिक्स की सही से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी सफलता की राह आसान हो जाती है. कैमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट बेस सवाल पिछली बार आए थे और इस साल भी सवालों में तार्किक (लॉजिकल) सवाल अधिक होंगे. इसलिए कैमिस्ट्री में फॉर्मूला के साथ-साथ तार्किक सवाल भी रोज हल करें.

- chemical bonding and molecular structure

- S- and P- block elements

-equilibrium

-chemical kinetics

- d and f block elements