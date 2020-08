NEET-JEE एग्जाम देने वाले छात्रों का ध्यान रखेंगे BJP कार्यकर्ता: बीएल संतोष

कोरोना काल में NEET और JEE परीक्षा कराने का जमकर विरोध हो रहा है. विपक्ष और छात्रों की से ओर परीक्षा टालने की मांग की जा रही है. लेकिन सरकार अपने फैसले पर अडिग है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने इसे लेकर साफ भी कर दिया है. उन्होंने कहा कि परीक्षा तय कार्यक्रम पर होगी और छात्रों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसका ध्यान बीजेपी के कार्यकर्ता रखेंगे.

बीएल संतोष ने ट्वीट किया कि NEET और JEE परीक्षा देशभर में तय कार्यक्रम के मुताबिक होगी. उन्होंने कहा कि जहां तक सुरक्षित रहने और परीक्षा केंद्रों पर जाने का सवाल है, बीजेपी के कार्यकर्ता ये सुनिश्चित करेंगे कि छात्रों को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े.

JEE / NEET exams will be conducted as scheduled across the country ...@BJP4India workers will ensure that the students will not face any problem as far as safe stay & transport to exam centres is concerned .