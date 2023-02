KVS Pre Admit Card 2023: केंद्रीय विद्यालय की 13404 वैकेंसी, ये रहा प्री-एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक

KVS Pre Admit Card 2023: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने टीचिंग और नॉन-टीचिंग के विभिन्न पदों पर भर्ती 2023 के लिए एग्जाम डेट और सिटी जारी कर दी है. इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 13404 रिक्तियां भरी जाएंगी. जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे अब केवीएस की आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाकर एग्जाम डेट और सिटी चेक कर सकते हैं.

केवीएस प्राइमरी टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT), जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड II, हिंदी ट्रांसलेटर समेत विभिन्न पदों की भर्ती परीक्षा 07, 08 और 09 फरवरी 2023 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड आधारित (CBT) मोड में होंगी. केवीएस ने फिलहाल प्री एडमिट कार्ड जारी किया है, जिसमें एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी की जानकारी दी गई है. फाइनल एडमिट कार्ड परीक्षा से दो दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा. प्री-एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका नीचे दिया गया है.

KVS Pre Admit Card 2023: जानिए कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

स्टेप 1: सबसे पहले केवीएस की आधिकारिक वेबसाइट - पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'Click here to View Date & City (Pre Admit Card): KVS Recruitment for PRT (Music)' or 'Click here to View Date & City (Pre Admit Card): KVS Rect for AC, Principal and VP' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अपना एप्लीकेशन नंबर, जन्म तिथि और सिक्योरिटी पिन दर्ज करें.

स्टेप 4: केवीएस प्री एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा, इसे चेक करें.

स्टेप 5: प्री एडमिट कार्ड डाउनलोड करें व आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

केवीए टीजीटी-पीटी प्री-एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक-

केवीएस अन्य पदों का प्री-एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक

KVS TGT, PGT, PRT Exam Dates: यहां देखें डेट्स

07 फरवरी 2023: असिस्टेंट कमिश्नर

08 फरवरी 2023: प्रिसिपल

09 फरवरी 2023: वाइस- प्रिंसिपल एंड पीआरटी (म्यूजिक)

12-14 फरवरी 2023: टीजीटी

16-20 फरवरी 2023: पीजीटी

20 फरवरी 2023: फाइनेंस ऑफिसर, एई (सिविल) एंड हिंदी ट्रांसलेटर

21 फरवरी 2023: पीआरटी

01-05 मार्च 2023: जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट

05 मार्च 2023: स्टेनोग्राफर ग्रेड - II

06 मार्च 2023: लाइब्रेरियन, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट

यहां देखें एग्जाम डेट नोटिस-