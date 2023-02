KVS TGT Admit Card 2023: केंद्रीय विद्यालय टीजीटी एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

KVS TGT Admit Card 2023: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (KVS TGT) भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने केंद्रीय विद्यालयों में टीजीटी की नौकरी के लिए आवेदन किया था, वे अब केवीएस की आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) टीजीटी भर्ती परीक्षा (KVS TGT Recruititment Exam) 12 फरवरी से 14 फरवरी 2023 तक आयोजित की जाएंगी. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए परीक्षा की तारीख से 3 दिन पहले तक केवीएस वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे. केवीएस ने टीजीटी की एग्‍जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप पहले ही जारी कर दी थी. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

KVS TGT Admit Card 2023: ऐसे डाउनलोड करें केवीएस टीजीटी एडमिट कार्ड

स्टेप 1: सबसे पहले केवीएसी की आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'Click here to download admit card for the post of TGT - Direct Rectt 2022' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: लॉग इन पेज खुल जाएगा, यहां अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करके सबमिट करें.

स्टेप 4: केवीएस टीजीटी एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा, इसे चेक करें.

स्टेप 5: परीक्षा के दिन के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

बता दें कि केवीएस भर्ती अभियान के माध्यम से टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस-प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर समेत विभिन्न पदों पर कुल 6990 खाली पदों को भरा जाएगा. पोस्टवाइज एग्जाम शेड्यूल केवीएस की वेबसाइट पर पीजीटी की भर्ती परीक्षाएं 16 से 20 फरवरी 2023 को आयोजित की जाएंगी. भर्ती से संबंधित ताजा जानकारी के लिए वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

