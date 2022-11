Sarkari Naukri: इलाहाबाद हाई कोर्ट में बंपर भर्तियां, नौकरी के लिए यहां करें आवेदन

Job in UP: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टेनोग्राफर ग्रेड III (हिंदी) के 881 पद, स्टेनोग्राफर ग्रेड III (इंग्लिश) के 305 पद, जूनियर असिस्टेंट (ग्रुप C) के 819 पद, पेड अप्रेंटिस (ग्रुप C) के 202 पद, ड्राइवर के 26 पद और ग्रुप D के 1699 पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं.

Allahabad High Court Recruitment