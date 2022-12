ISRO Recruitment 2022: इसरो में निकली असिस्टेंट पद की भर्तियां, मांगी ये योग्यता, ऐसे करें अप्लाई

ISRO Assistant Recruitment 2022 Job Notification: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organization) ने रोजगार समाचार (10-16 दिसंबर) 2022 में सहायक (राजभाषा) पदों के लिए जॉब नोट‍िफिकेशन प्रकाशित की है. ये असिस्टेंट (राजभाषा) के पद हैं जो कर्नाटक और नई दिल्ली में स्थित इसरो के लिए विभिन्न केंद्रों / इकाइयों के लिए उपलब्ध हैं.

शैक्षिक योग्यता:

न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक या किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा घोषित 10-बिंदु पैमाने पर 6.32 का सीजीपीए, एक पूर्व-आवश्यक शर्त के साथ कि स्नातक निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, यानी पाठ्यक्रम की अवधि के भीतर जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया गया है. कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग स्पीड 25 शब्द प्रति मिनट मांगी गई है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट isro.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

कुल पद- असिस्टेंट (राजभाषा) के 7 पद

Important Dates- आवेदन शुरू, आवेदन करने की आखिरी तारीख 28 दिसंबर है.

उम्र सीमा- 28.12.2022 तक उम्मीदवारों की उम्र 28 साल और अधिकतम उम्र 35 साल होनी चाहिए।



ISRO Assistant Recruitment 2022 Job Notification: ऐसे देखें नोटिफिकेशन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट isro.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2- होम पेज पर जाकर "Careers Section" लिंक पर जाएं.

स्टेप 3- यहां दिए ‘ Advt.No.ISRO HQ:RMT:01:2022 dated 08.12.2022 for recruitment to the post of Assistant (Rajbhasha)' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4- अब आपको एक नई विंडो में इसरो असिस्टेंट भर्ती 2022 नौकरी नोटिफिकेशन का पीडीएफ मिलेगा.

स्टेप 5- इसरो असिस्टेंट भर्ती 2022 नौकरी नोटिफिकेशन डाउनलोड करके सेव कर लें.