रेलवे में नौकरी पाने का एक और मौका, 10वीं पास भी हैं तो कर सकते हैं अप्लाई!

उत्तर मध्य रेलवे ने अप्रेंटिस (प्रशिक्षु) पदों पर भर्ती निकाली है. इस भर्ती के जरिए 1763 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. अगर आप भी इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप आधिकारिक वेबसाइट rrcpryj.org पर जाकर 18 सितंबर से 17 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. यह भर्ती प्रयागराज, झांसी और आगरा डिविजन, झांसी वर्कशॉप और प्रयागराज स्थित उत्तर-मध्य रेलवे जोन के मुख्यालय के लिए है.

शैक्षिक योग्यता

आवेदक का कम से कम 50 प्रतिशत मार्क्स के साथ किसी मान्यता-प्राप्त बोर्ड से एसएससी, मेट्रिक या दसवीं पास होना जरूरी है. उसके पास संबंधित ट्रेड में भारत सरकार से मान्यता प्राप्त और एनसीवीटी या एससीवीटी की ओर से जारी आईटीआई सर्टिफिकेट भी होना चाहिए. साथ ही 16 सितंबर 2025 तक आवेदक की उम्र 15 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

चयन की प्रक्रिया

उम्मीदवार का चयन मेट्रिक और आईटीआई परीक्षा में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर तैयार की जाने वाली मेरिट लिस्ट के हिसाब से होगा, जिसमें दोनों को बराबर का महत्व दिया जाएगा. हर यूनिट, ट्रेड और कम्यूनिटी (जनरल, एससी, एसटी और ओबीसी) के लिए अलग-अलग फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जो उम्मीदवार के अंकों के प्रतिशत और उपलब्ध पदों की संख्या के अनुसार ऊपर से नीचे के क्रम मे होगी.

Advertisement

कितना है आवेदन शुल्क?

उम्मीदवारों को 100 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा. हालांकि एससी,एसटी, बेंचमार्क विकलांगता वाले, ट्रांसजेंडर और महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन मुफ्त है. भुगतान क्रेडिट या डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है. ट्रांजेक्शन शुल्क आवेदक को ही भरना होगा. अधिक जानकारी प्रयागराज रेलवे भर्ती सेल की आधिकारिक वेबसाइट पर उप्लब्ध है.

---- समाप्त ----