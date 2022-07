IDBI Bank Admit Card 2022: एग्जीक्यूटिव भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

IDBI Bank Admit Card 2022, Exam Date: इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (IDBI Bank) ने एग्जीक्यूटिव की 1000 से ज्यादा वैकेंसी की भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती (IDBI Rercruitment 2022) के लिए आवेदन किया था, वे अब बैंक की आधिकारिक वेबसाइट idbibank.in पर जाकर अपना हॉल टिकट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत होगी.

आईडीबीआई बैंक एग्जीक्यूटिव भर्ती परीक्षा 2022 09 जुलाई, 2022 को एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड के साथ एक वेलिड आईडी-प्रूफ की ओरिजिनल कॉपी और जेरोक्स कॉपी और दो पासपोर्ट साइज फोटो साथ रखें. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका और एग्जाम पैटर्न नीचे दिया गया है.

How to Download IDBI Bank Admit Card 2022: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

स्टेप 1: आईडीबीआई बैंक की आधिकारिक वेबसाइट idbi.in पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर, करियर और करंट ओपनिंग' टैब पर क्लिक करें.

स्टेप 3: नीचे स्क्रॉल करके 'Recruitment of Executives (On Contract)' में कॉल लेटर लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड या जन्म तिथि दर्ज करके लॉग इन करें.

स्टेप 5: एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा, इसे डाउनलोड करें.

स्टेप 6: एग्जाम डे के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

आईडीबीआई बैंक एग्जीक्यूटिव एग्जाम पैटर्न

आईडीबीआई बैंक एग्जीक्यूटिव एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस से 200 सवाल पूछे जाएंगे. परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित होने जा रही है. उम्मीदवारों को समय पर अपनी परीक्षा पूरी करने के लिए दो घंटे का समय मिलेगा.

IDBI Bank Admit Card 2022 Download Link