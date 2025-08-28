scorecardresearch
 

फ्री में सीखें ये 7 स्किल्स, AI फील्ड में मिलेंगी मोटी सैलरी वाली नौकरियां!

बदलते डिजिटल दौर में स्किल्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है. चाहे बात डेटा एनालिटिक्स, एसईओ, कोडिंग या ग्राफिक्स की हो, इन क्षेत्रों में कुशल उम्मीदवारों की कमी देखी जा रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि अब युवा इन स्किल्स को फ्री और प्रोफेशनल तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सीख सकते हैं.

AI के आने से ग्राफिक डिजाइनिंग और कोडिंग सीखना आसान हो गया है. (Photo: Freepik)
AI के आने से ग्राफिक डिजाइनिंग और कोडिंग सीखना आसान हो गया है. (Photo: Freepik)

आजकल अच्छी नौकरी पाने के लिए सिर्फ़ कॉलेज की डिग्री काफ़ी नहीं रही. जेन ज़ी, बाज़ार में मांग में चल रहे इन ऊंची सैलरी वाले स्किल्स को ऑनलाइन बिल्कुल मुफ्त में सीखकर पेशेवर रूप से कामयाब हो सकती है. आइए बताते हैं इन्हें कैसे जॉइन करें.

डिजिटल मार्केटिंग
एसईओ (SEO) की तकनीकों से लेकर कंटेंट मैनेजमेंट और सोशल मीडिया के लिए रणनीति बनाने तक, डिजिटल मार्केटिंग ने जॉब मार्केट में धूम मचा रखी है. फाइनेंशियल कंपनियां, इंश्योरेंस एजेंसियां, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स, कंसल्टेंसी सर्विसेज और डिजिटल मीडिया. इन सभी सेक्टर्स में मार्केटिंग और क्रिएटिव लोगों की माँग लगातार बढ़ रही है. गूगल 'गूगल डिजिटल गैराज' के ज़रिए मुफ्त सर्टिफ़िकेशन ऑफ़र कर रहा है, जिससे आपको फ्रीलांसिंग या किसी एजेंसी के साथ एक अच्छी शुरुआत मिल सकती है.

कॉपीराइटिंग
अच्छी कॉपी की मदद से आप आइडिया से लेकर ऐप तक कुछ भी बेच सकते हैं. ऑनलाइन बिज़नेसेज़ में वेबसाइट, सोशल मीडिया और एडवर्टाइजिंग कंटेंट राइटर्स के अलावा ई-मेल मार्केटिंग वालों की भी माँग बढ़ी है. यूट्यूब के मुफ्त कॉपीराइटिंग कोर्सेज़ या नेविल मेधोरा और हबस्पॉट अकैडमी जैसे एक्सपर्ट्स के ब्लॉग्स से आसानी से कॉपीराइटिंग सीख सकते हैं.

डेटा एनालिसिस
डेटा एनालिस्ट बनकर आप बहुत पैसे कमा सकते हैं. पिछले कुछ समय में देश में डेटा एनालिस्ट्स के लिए नौकरियों के कई मौक़े बढ़े हैं. आगे यह बाज़ार और बढ़ने के आसार हैं. कोर्सेरा पर गूगल के मुफ्त डेटा एनालिटिक्स कोर्स से शुरुआत करें. इनका कोर्स मटेरियल मुफ्त में उपलब्ध है, जिससे आप एमएस एक्सेल, एसक्यूएल और टैब्लू जैसे सॉफ़्टवेयर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं.

ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग
डिज़ाइनिंग हर इंडस्ट्री के लिए एक ज़रूरी स्किल है. एआई के आने से अब ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीखना और भी आसान हो गया है. कैनवा डिज़ाइन स्कूल और द फ़्यूचर जैसे यूट्यूब चैनल से कैनवा और अडोबी एक्सप्रेस जैसे टूल्स सीख सकते हैं.

कोडिंग
ऐप डेवलपमेंट से लेकर एआई तक, कोडिंग में ऊंची सैलरी है. हालांकि, अब बाज़ार में केवल अनुभवी डेवलपर्स को ही प्राथमिकता मिल रही है. इस कॉम्पिटिशन में भी फ़्रीकोडकैंप और 'एडएक्स' पर हार्वर्ड के सीएस 50 जैसे प्लैटफ़ॉर्म्स मुफ्त में कोडिंग की वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग देते हैं.

वीडियो एडिटिंग
सोशल मीडिया पर वीडियो एडिटिंग आजकल बहुत डिमांड में है. बड़ी-बड़ी कंपनियां प्रोफेशनल वीडियो एडिटर्स को हायर कर रही हैं. यूट्यूब पर दा विंची रिजॉल्व या एडोबी प्रीमियर रश के मुफ़्त ट्यूटोरियल्स देखकर वीडियो एडिटिंग के बेसिक्स सीखे जा सकते हैं.

यूआई/यूएक्स डिज़ाइन
हर कोई अपने डिवाइसेज़ में यूज़र फ़्रेंडली डिजिटल एक्सपीरियंस चाहता है. आप गूगल यूएक्स डिज़ाइन सर्टिफ़िकेट के ऑडिट मोड और यूएक्स कलेक्टिव ब्लॉग के ज़रिए मुफ्त में यूएक्स स्किल्स सीख सकते हैं. देश में अलग-अलग सेक्टर्स में एआई की बढ़ती डिमांड के बीच इन स्किल्स की ट्रेनिंग लेकर आप भी बाज़ार में अपनी पहचान बना सकते हैं.

