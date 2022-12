Haryana TET Answer Key 2022 Out: यहां से डाउनलोड करें HTET आंसर-की, 07 दिसंबर तक उठाएं आपत्ति

Haryana TET Answer Key 2022: बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा (BSEH) ने हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (HTET) 2022 की उत्तर कुंजी (Answer Keys) जारी कर दी है. जो उम्मीदवार हरियाणा टीईटी परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अब हरियाणा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर आंसर-की (HTET answer key 2022) चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

07 दिसंबर तक दर्ज करें आपत्ति, फीस 1000 रुपये

हरियाणा बोर्ड ने फिलहाल एचटीईटी 2022 की प्रोविजनल आंसर-की जारी की है और उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया है. इच्छुक उम्मीदवार, जारी प्रोविजनल आंसर-की के आधार पर 05 दिसंबर से 07 दिसंबर शाम 05 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं. प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 1000 रुपये का आवेदन शुल्क जमा करना होगा. आंसर-की डाउनलोड करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

How to check HTET Answer Key 2022: यहां देखें तरीका

स्टेप 1: सबसे पहले हरियाणा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, फ्लैश हो रहे “HTET Answer Key 2022” लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: यहां Level-1, Level-2 and Level 3 में से आंसर-की लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: HTET answer keys स्क्रीन पर खुल जाएगी.

स्टेप 5: इसे चेक और डाउनलोड करें व आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

तीन लाख से ज्यादा दिया हरियाणा टीईटी एग्जाम

हरियाणा टीईटी 2022 परीक्षा 03 और 04 दिसंबर 2022 को दो शिफ्ट में आयोजित की गई थी. पहली शिफ्ट सुबह 10.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 03 बजे से शाम 5.30 बजे तक थी. तीन लेवल आयोजित हुई इस परीक्षा में लगभग 3 लाख से ज्यादा उम्मीदवार उपस्थित हुए थे. लेवल-I (PRT) के पेपर में 60 हजार से ज्यादा, लेवल-II (TGT) के पेपर में करीब डेढ़ लाख और लेवल-III (PGT) के पेपर में 95 हजार से ज्यादा उम्मीदवारों ने हरियाणा टीईटी एग्जाम दिया है.

