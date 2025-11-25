अब आएगा इन 25 जॉब्स का जमाना... जिनकी होगी डिमांड, जो कर रहे हैं उनकी बढ़ेगी सैलरी!

कुछ सालों से आईटी समेत कई सेक्टर मुश्किल में नजर आ रहे हैं. एआई के चलते कई कंपनियों ने छंटनी की है और हजारों लोगों की नौकरियां चली गई हैं. बताया जा रहा है कि एआई की वजह से अभी भी कई और सेक्टर में लोगों को नौकरियों से निकाला जा सकता है और कई लोगों की नौकरियां संकट में हैं. ऐसे में आज उन सेक्टर्स और नौकरियों के बारे में जानते हैं, जिनकी आने वाले वक्त में डिमांड बढ़ने वाली है. साथ ही जो लोग इस तरह की नौकरियां कर रहे हैं, उनकी सैलरी में भी इजाफा हो सकता है.

आइए जानते हैं किन सेक्टर्स की नौकरियों को सिक्योर माना जा रहा है और किन 25 जॉब्स को आने वाले वक्त में फायदा हो सकता है. अगर आप इन सेक्टर में नौकरियां कर रहे हैं तो आपके लिए फायदा है. अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इन नौकरियों से जुड़े कोर्स करके इन नौकरियों में अपना करियर बना सकते हैं.

एआई और एडवांस डिजिटल (AI AND ADVANCED DIGITAL)

आने वाले वक्त में एआई सेक्टर में काफी नौकरियां पैदा हो सकती हैं. इस सेक्टर में किन पदों का ज्यादा बोलबाला रहेगा?

- मशीन लर्निंग इंजीनियर (Machine learning engineer)

- एआई सेफ्टी स्पेशलिस्ट (AI safety specialist)

- डेटा स्ट्रेटिजिस्ट (data strategist)

- प्रॉम्प्ट इंजीनियर (Prompt engineer)

- एआई प्रोडक्ट एनालिस्ट (AI product analyst)

नवीकरणीय ऊर्जा (RENEWABLE ENERGY) सेक्टर

कई रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि एआई के बढ़ते प्रभाव में सबसे कम असर नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में पड़ेगा और वहां की नौकरियों को एआई के दौर में भी सिक्योर माना जा रहा है.

- सोलर प्रोजेक्ट इंजीनियर (Solar project engineer)

- एनर्जी स्टोरेज स्पेशलिस्ट (Energy storage specialist)

- रिनेवबेल इंजीनियर (Renewable O&M engineer)

- ग्रिड डिजिटलाइजेशन एनालिस्ट (Grid digitalisation analyst)

एंवॉयर्नमेंटल टेक्‍नोलॉजी (Environmental and sustainability technologist)

पर्यावरण और इससे जुड़े क्षेत्र में एआई का असर कम देखने को मिलेगा. इसमें इन नौकरियों की डिमांड बढ़ सकती है.

- टेलीमेडिसिन ऑपरेशन स्पेशलिस्ट (Telemedicine operations specialist)

- हेल्थ डेटा एनालिस्ट (Health data analyst)

- क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट (Clinical research associate)

- मेडिकल टेक्नोलॉजी इंजीनियर (Medical technology engineer)

- बायोटेकस से जुड़ी नौकरियां (Genomics and biotech support roles)

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (ELECTRIC MOBILITY)

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर में बैट्री डिजाइन इंजीनियर (Battery design engineer), बैट्री मैनेजमेंट सिस्टम स्पेशलिस्ट, ईवी इंजीनियर्स, ईवी डायग्लोस्टिक इंजीनियर्स, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानर (Charging infrastructure planner) प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ सकती है. अभी जो लोग ये काम कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा वक्त आ सकता है.

सेमीकंडक्टर्स (SEMICONDUCTORS)

सेमीकंडक्टर्स क्षेत्र भी आने वाले वक्त में काफी ग्रो करने वाला है और इस क्षेत्र में लोगों की आवश्यकता होगी. इससे इस सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं.

-चिप डिजाइन इंजीनियर

- वेरिफिकेशन इंजीनियर (Verification engineer)

- फिजिकल डिजाइन स्पेशलिस्ट (Physical design specialist)

- सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन टेक्निशियन (Semiconductor fabrication technician)

- पैकेजिंग इंजीनियर (Packaging and testing engineer)



