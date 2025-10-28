scorecardresearch
 

यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा देने वाले ध्यान दें! इन कैंडिडेट्स के फोटो में निकली है गड़बड़ी

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 1172 अभ्यर्थियों की तस्वीरों ने परीक्षा से पहले ही परीक्षा ले ली. किसी की फोटो धुंधली, तो किसी ने लगाई ही नहीं है. अब बोर्ड ने साफ कहा है कि नई फोटो लगाओ, वरना एडमिट कार्ड बेकार हो जाएगा. आइए जानते फोटो दोबारा कैसे और कहां देनी होगी.

परीक्षा केंद्र पर कैंडिडेट्स की डिजिटल फोटो भी ली जाएगी. (Photo: Pexels)
UP Police Computer Operator Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने कंप्यूटर ऑपरेटर और लिपिक संवर्ग की भर्ती में 1172 अभ्यर्थियों की फोटो में गड़बड़ी पाई है. कई उम्मीदवारों ने आवेदन के दौरान फोटो अपलोड ही नहीं की, जबकि कुछ की तस्वीरें धुंधली या अनुपयुक्त पाई गईं. बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर इन अभ्यर्थियों की सूची जारी की है.

1 और 2 नवंबर को 10 शहरों- लखनऊ, आगरा, बरेली, कानपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, मेरठ और वाराणसी में परीक्षा होगी. जिन अभ्यर्थियों की फोटो में गड़बड़ी है, उन्हें अपने प्रवेश पत्र पर नई पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो चिपकानी होगी और एक अतिरिक्त फोटो साथ लानी होगी.

लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए यहां क्लिक करें

परीक्षा केंद्र पर डिजिटल फोटो भी ली जाएगी

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र पर डिजिटल फोटो भी ली जाएगी, जो आगे की प्रक्रिया में प्रमाणिक मानी जाएगी. कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए 556 और लिपिक संवर्ग के लिए 616 अभ्यर्थियों की फोटो में त्रुटि मिली है. बता दें कि कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए के 1,129 पदों पर भर्ती-2023 के तहत कुल 1,01,396 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। लिपिक संवर्ग में उपनिरीक्षक (गोपनीय), सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) व सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के कुल 921 पदों के लिए 77,0396 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है.

