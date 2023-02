CGPSC PCS Prelims Admit Card 2023: छत्तीसगढ़ पीसीएस प्रीलिम्स 12 फरवरी को, एडमिट कार्ड जारी

CGPSC PCS Prelims Admit Card 2023: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) ने छत्तीसगढ़ राज्य सेवा या पीसीएस 2022 प्रारंभिक परीक्षा (CGPSC PCS Prelims 2022) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) के लिए पीसीएस परीक्षा का फॉर्म भरा था, वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 एग्जाम 12 फरवरी, 2023 को आयोजित किया जाएगा. परीक्षा दो शिफ्ट में होगी- पहली शिफ्ट सुबह 10.00 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक आयोजित होने वाली है. परीक्षा 28 जिलों में होगी. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका, एग्जाम पैटर्न और वैकेंसी डिटेल्स नीचे देख सकते हैं.

CGPSC PCS Prelims Admit Card 2023: जानिए कैसे डाउनलोड करें

स्टेप 1: छत्तीगढ़ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'CLICK HERE TO VIEW/PRINT ONLINE ADMIT CARD OF STATE SERVICE (PRELIMS) EXAM-2022' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: जरूरी क्रेडेंशियल्स और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करें.

स्टेप 4: आपका सीजीपीएससी एसएसई एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा, इसे चेक करें.

स्टेप 5: एडमिट कार्ड डाउनलोड करें व प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

वैकेंसी डिटेल्स

इस भर्ती अभियान का उद्देश्य राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 189 पदों को भरना है. सीजीपीएससी पीसीएस परीक्षा 2022 में तीन राउंड होंगे - प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार राउंड.

सीजीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न

प्रारंभिक परीक्षा में दो अनिवार्य पेपर होंगे - सामान्य अध्ययन और एप्टीट्यूड टेस्ट. प्रीलिम्स एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस बेस्ड सवाल होंगे. प्रीलिम्स क्लियर करने वाले उम्मीदवारों को मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ताजा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

CGPSC PCS Prelims Admit Card 2023 Direct Link

ये रहा एग्जाम डेट नोटिस-