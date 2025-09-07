कमाई का अच्छा सोर्स है बारटेंडिंग, इसे कम मत समझिए... एक बार कर लिया तो इनकम ही इनकम, दादा बारटेंडर ने सब बताया

शेकिंग ग्लासेज़, फ्लेयर मूव्स और खुशबूदार कॉकटेल्स...बार में जब कोई बार टेंडर अपनी कला दिखाते हुए मजेदार अंदाज में ड्रिंक्स सर्व करता है, तो सबकी नजर उसपर टिक जाती है, लेकिन क्या आपने कभी इस फील्ड में करियर बनाने का सोचा है?

बार टेंडिंग करना एक टैबू

बार टेंडर को एक करियर के तौर पर देखना आज भी कई लोगों को टैबू लगता है. जब भी बात बार टेंडर आती है तो लोगों को लगता है इनका काम अलग-अलग तरीके से ड्रिंक्स तैयार करना ही है और अगर इसमें करियर बनाने का सोचा तो जिन्दगी भर यही करते रहे जाएंगे.

आसान नहीं है बार टेंडिंग

जबकि हकीकत ये है कि एक प्रोफेशनल बारटेंडर होटल इंडस्ट्री का उतना ही अहम हिस्सा है जितना कि किसी शेफ का. बारटेंडिंग सिर्फ ड्रिंक्स मिलाने का खेल नहीं है, ये एक आर्ट है जिसमें लोगों की पसंद को समझना, उनके मूड को पढ़ना और हर बार एक नया एक्सपीरियंस परोसना होता है.

यू-ट्यूब पर शराब से जुड़ी जानकारी देने के लिए मशहूर संजय घोष उर्फ दादा बारटेंडर इस फील्ड में करियर बनाने को लेकर काफी कुछ कहते हैं. उनका कहना है कि बार टेंडिंग में करियर सिर्फ ड्रिंक्स परोसने तक ही सीमित नहीं है बल्कि ये करियर आपके लिए ढेरों अवसर और अच्छी खासी सैलरी देता है. इस नौकरी में आपको अलग-अलग जगह ट्रैवल करने का मौका मिलता है. तो आइए आपको विस्तार से समझाते हैं कि एक बार टेंडर बन आप क्या कुछ कर सकते हैं.

बार टेंडिंग की पढ़ाई कैसे करते हैं

सबसे पहले तो यह समझिए कि बार टेंडिंग का मतलब सिर्फ ड्रिंक्स को तैयार करना नहीं होता. असल में एक बार टेंडर के पास, शराब और कॉकटेल्स से जुड़ी हर जरूरी नॉलेज होती है. एक बार टेंडर को पता होता है कि कौन-सा ड्रिंक क्या है, कितना लेना चाहिए और इसे किसके साथ कितना मिक्स किया जाना चाहिए.

हर शराब की अपनी अलग पहचान, प्रभाव और प्रवृत्ति होती है और इसे एक बार टेंडर अच्छे से समझता है. बार टेंडर बनने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती, बस आपको एक छोटा सा कोर्स करना होता है. यह कोर्स एक महीने से लेकर छह महीने तक का हो सकता है. इसमें शराब के बारे में नॉ़लेज, कॉकटेल्स बनाना आदि चीजें सिखाई जाती हैं. आप चाहें तो होटल मेनेजमेंट कोर्स के साथ-साथ बार टेंडिंग भी सीख सकते हैं.

बार टेंडर का काम क्या होता है

कोर्स करने के बाद किसी भी बार में आप एक ट्रेनर बार टेंडर की तरह काम कर सकते हैं. इसके बाद आप मुख्य बार टेंडर बनते हैं. बार या किसी भी होटल में ड्रिंक्स का सारा जिम्मा एक बार टेंडर के पास होता है. बार टेंडर को लोगों की पसंद को समझना भी बेहद जरूरी है. वे किस तरह की ड्रिंक की डिमांड कर रहे हैं और कस्टमर क्या चाहता है, यह एक बार टेंडर अच्छे से समझता होता है.

बार टेंडिंग में कौन-कौन सी नौकरियां मिलती हैं

दादा बार टेंडर ने आगे बताया कि आज की तारीख में बड़े होटल चेन, क्रूज़ लाइन्स, लग्ज़री क्लब और इंटरनेशनल इवेंट्स में ट्रेंड बारटेंडर्स की मांग लगातार बढ़ रही है. अगर आपके पास टेलेंट और नॉलेज है तो इस फील्ड में आपको नौकरी के लिए मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी. इस फील्ड में सीनियर बार टेंडर, बार टेंडर हेड, बार ट्रेनिंग एक्सपर्ट, फ्लेवर आर्टिस्ट, मिक्सोलॉजिस्ट आदि पद पर नौकरी मिलती है.

Aajtak.in से बातचीत में दादा बार टेंडर ने कहा ,"एक बार टेंडर को इंटरनेशनल होटल इंडस्ट्री में भी काम करने का मौका मिलता है. बार टेंडिंग के बारे में लोग सोचते हैं कि यह बहुत चीप जॉब है लेकिन लोगों को इस बारे में पता नहीं है कि भारत में कितने सारे होटल खुल रहे हैं अभी. होटल में बार टेंडर्स का सप्लाई इशू हो रहा है. किसी भी होटल में जाकर पूछो कि आपको स्टाफ चाहिए, तो लोग तुरंत बोलते हैं हां हमको चाहिए. लेकिन यहां पर सब सोचते हैं कि बार टेंडिंग फाइनल डेस्टिनेशन है."

Mixologist बन सकते हैं

दारा बारटेंडर ने आगे कहा कि, "असल में यह इस दुनिया का पहला पड़ाव है. बार टेंडर की हैसियत के आप इंडिया में और बाहर देशों में भी नौकरी कर सकते हैं. बाहर आपको तीन लाख तक सैलरी मिलती है. अब अगर आप बारटेंडर बन गए हैं तो आप इसके बाद एक अच्छे Mixologist भी बन सकते हैं. इनमें फर्क ये है कि बार टेंडर को पता होता है कि मेन्यू किस तक डिजाइन होगा. वहीं, मिक्सोलॉजिस्ट नए फ्लेवर, टेक्सचर और कॉकटेल्स को क्रिएट करने की कला में माहिर होता है."

Sommelier बन सकते हैं

इसके अलावा एक बार टेंडर "सोमेलियर" (Sommelier) भी बन सकता है. सोमेलियर वो होता है जो कस्टमर को उनके पसंद के अनुसार सही ड्रिंक्स का सजेशन देता है. सोमेलियर के पास ड्रिंक्स सेलेक्शन (वाइन, स्पिरिट्स, कॉकटेल्स, और प्रीमियम अल्कोहल) की अच्छी खासी नॉलेज होती है. सोमिलियर हाई-एंड बार, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट या होटल में ग्राहकों को सही पेय विकल्प चुनने में मदद करता है. यह सब आप बार टेंडिंग के दौरान ही सीखते हैं और आगे जगह किसी चीज में विशेषता हासिल कर लेते हैं और उसके विशेषज्ञ बन जाते हैं. सोमिलियर के पास अधिकतर वाइन की नॉलेज होती है.

शराब कंपनियों में भी मिलती है नौकरी

इसके अलावा बार टेंडेर बनने के बाद आप किसी बड़ी शराब कंपनी की सेल्स टीम में काम कर सकते हैं. इसके अलावा शराब कंपनीज ब्रांड एम्बेसडर को भी रखती है. अगर आपे पास नॉलेज है तो आप ये काम भी कर सकते हैं. शराब कंपनिया रिसर्च टीम, लिकर टेस्टर, एक्सपर्ट के तौर पर भी लोगों को हायर करती हैं.

