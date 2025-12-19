बैंक ऑफ इंडिया में 514 पदों पर निकली भर्ती, जारी हुआ नोटिफिकेशन, सैलरी सुन हो जाएंगे हैरान

लंबे समय से सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट ऑफिसर के 514 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इच्छुक उम्मीदवार इस पद पर अप्लाई कर बैंक के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं.

इस पद के लिए आवेदन 20 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएंगे, जो 5 जनवरी, 2026 को बंद होंगे.

पद के लिए वैकेंसी डिटेल

इस 514 पदों में से 36 पद एसएमजीएस-IV लेवल के लिए, एसएमजीएस-III लेवल के लिए 60 और एसएमजीएस-II लेवल के लिए 418 पद निर्धारित किए गए हैं.

अलग-अलग लेवल के लिए क्या है ऐज लिमिट?

क्रेडिट ऑफिसर एसएमजीएस-II के लिए न्यूनतम ऐज 25 साल और अधिकतम ऐज 35 साल है. वहीं, एसएमजीएस-III के लिए न्यूनतम ऐज 28 साल और अधिकतम ऐज 38 साल रखी गई है. एसएमजीएस-IV के लिए ये 30 और 40 साल निर्धारित किया गया है.

आवेदन के लिए देना होगा शुल्क

इस पद पर अप्लाई करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगों को 175 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं, सामान्य समेत अन्य कैटेगरी को 850 रुपये का शुल्क देना होगा.

क्या है सिलेक्शन प्रोसेस?

बैंक ऑफ इंडिया के पदों पर अपनी जगह बनाने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन एग्जाम देना होगा. इसके बाद उन्हें इंटरव्यू से गुजरना होगा, जिसके बाद चयन प्रक्रिया पूरी होगी. वहीं, अगर कट ऑफ की बात करें तो जनरल-ईडब्ल्यूएस के लिए 35 प्रतिशत और एससी,एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए ये 30 फीसदी है.

इस तरह करें आवेदन

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट bankofindia.co.in पर जाएं. इसके बाद होमपेज पर करियर टैब पर क्लिक करें. बाद में अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें. रजिस्ट्रेशन कर फॉर्म भरें. इसके बाद फीस का भुगतान कर फॉर्म सब्मिट करें.

कितनी मिलेगी सैलरी?

एसएमजीएस-II पद के लिए हर महीने 64,820 से 93,960 रुपये दिए जाएंगे. एसएमजीएस-III के लिए ये 85,920 से 1,05,280 रुपये है. वहीं, एसएमजीएस-IV के लिए प्रति महीने 1,02,300 से लेकर 1,20,940 रुपये दिए जाएंगे.

