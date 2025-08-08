scorecardresearch
 

ना डिग्री चाहिए, घर से करना होगा काम... इंटर्नशिप के मिलेंगे 2 लाख, जानें कैसे करें आवेदन?

Puch AI में इंटर्नशिप करने का मौका है, जहां आप घर बैठे काम कर सकते हैं और आपको इसके लिए 2 लाख रुपये तक मिल सकते हैं.

एक कंपनी में इंटर्नशिप के लिए 2 लाख रुपये मिल रहे हैं. (Photo: AI Representation)
एक कंपनी में इंटर्नशिप के लिए 2 लाख रुपये मिल रहे हैं. (Photo: AI Representation)

अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रुचि रखते हैं और इंटर्नशिप करने का विचार कर रहे हैं तो यह खबर आपकी काफी मदद कर सकती है. इस इंटर्नशिप को करने के लिए आपको किसी डिग्री की भी जरूरत नहीं है, आप घर बैठकर यह इंटर्नशिप कर सकते हैं और 1 से 2 लाख तक का स्टाइपेंड पा सकते हैं. 

Puch AI के को-फाउंडर और सीईओ सिद्धार्थ भाटिया ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए इंटर्नशिप की जानकारी दी है. उन्होंने पोस्ट के माध्यम से इंजीनियर और ग्रोथ मैजिशियन की पोस्ट के लिए दो इंटर्न की हायर करने की बात कही है. यह एक रिमोट इंटर्नशिप होगी जिससे से 2 लाख तक के स्टाइपेंड मिल सकेगा.

जानिए क्या होती है रिमोट इंटर्नशिप?

रिमोट इंटर्नशिप का मतलब होता है जिसे आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं. आपको इसके लिए ऑफिस की जरूरत नहीं होती है.

कैसे करें Puch AI में इंटर्नशिप के लिए आवेदन?

सीईओ सिद्धार्थ भाटिया ने इंटर्नशिप के आवेदन के लिए एक्स पर लिखा है कि आपको एक्स पर उनकी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लिखना होगा कि आपको क्यों चुना जाना चाहिए और अगर आपका चयन हो जाता है आप क्या करने के लिए उत्साहित होंगे?

यदि आप भी इस इंटर्नशिप को करने का विचार कर रहे हैं तो आप उनके द्वारा बताए गए स्टेप को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं.

बिना डिग्री के भी कर सकेंगे आवेदन

सिद्धार्थ भाटिया ने एक्स पोस्ट में बताया है कि उनके द्वारा पिछले महीने स्कूल में पढ़ रहे छात्र का चयन किया गया था इसलिए आवेदन करने के लिए किसी डिग्री का होना जरूरी नहीं है.

