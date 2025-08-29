scorecardresearch
 

Feedback

GenAI जॉब्स: 10 में से सिर्फ़ 1 ही इंजीनियर योग्य, क्यों बढ़ रही है स्किल्स की कमी?

साल 2027 तक स्वास्थय सेवा, बैंकिंग, और उत्पादन जैसे क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रॉन्प्ट इंजीनियरिंग और क्लाउड मैनेजमेंट समेत कईं पदों पर भर्तियां होंगी. मेट्रो शहरों में सैलेरी वितरण की रेट भी बढ़ेगी.

Advertisement
X
बैंकिंग, आईटी सेक्टर और स्वास्थ्य सेवा समेत कईं क्षेत्रों में एआई के कारण 40 प्रतिशत नौकरियां प्रभावित होंगी. (फोटो: AI-Generated)
बैंकिंग, आईटी सेक्टर और स्वास्थ्य सेवा समेत कईं क्षेत्रों में एआई के कारण 40 प्रतिशत नौकरियां प्रभावित होंगी. (फोटो: AI-Generated)

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते चलन के कारण भारत के जॉब मार्केट में ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी का खतरा मंडरा रहा है. एआई आधारित नौकरियों के लिए प्रतिभाशाली उम्मीदवारों की कमी है. टीमलीज की 'डिजिटल स्किल्स एंड सैलरी प्राइमर रिपोर्ट' के अनुसार, जेन एआई के हर दस रिक्त पदों के लिए कंपनियों को सिर्फ एक योग्य इंजीनियर मिल पा रहा है. इस रिपोर्ट में सामने आए मुख्य खुलासे और भविष्य के अनुमान इस प्रकार हैं.

रिपोर्ट में क्या लिखा है?

रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक एआई मार्केट की वैल्यू 45 प्रतिशत की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ 28.8 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी. एआई अब उद्यमों (businesses) के लिए मूल्य बनाने का मूल बन चुकी है. इस तेजी से बढ़ती बढ़त के साथ, अकेले भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था ही देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में पांचवां हिस्सा (one-fifth) योगदान देगी.

सम्बंधित ख़बरें

chatgpt helping medical patients in several terms useful or not as per doctor?
ChatGPT से हेल्थ एडवाइस लेना चाहिए या नहीं? जानें... 
Teen started using ChatGPT to help with schoolwor
ChatGPT को दिखाया फांसी का फंदा, जवाब मिला- ये बिल्कुल बुरा नहीं, युवक ने लटक कर दी जान 
AI और इंसानी सोच में है बड़ा अंतर (प्रतीकात्मक तस्वीर)
हमने AI को बेहतर करना तो सिखाया पर परवाह करना नहीं, अब यही डराने वाली बात है! 
AI representative image
लॉन्च हुआ AILF प्लेटफॉर्म, MP और MLA को समझाएगा AI की बारीकियां  
AI Ki Pathshala
AI Ki Pathshala: क्या होता है Artificial Intelligence?  

रिपोर्ट में आगे लिखा है कि साल 2026 तक एआई और टैलेंट (कौशल) के बीच का यह गैप 53 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा. वहीं, क्लाउड कंप्यूटिंग में भी डिमांड-सप्लाई का अंतर 55 से 60 प्रतिशत तक जा सकता है. इससे बचने के लिए बेहतर कौशल सीखने की नई योजनाओं की जरूरत होगी.

जॉब मार्केट को कैसे बदल रहा है एआई?

जॉब मार्केट में एआई के इस्तेमाल से काफी बदलाव आने की उम्मीद है. आईटी सेक्टर, ग्राहक अनुभव, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवा समेत कई क्षेत्रों को मिलाकर, वैश्विक स्तर पर कुल 40 प्रतिशत नौकरियां प्रभावित होंगी. बिजनेस अब एआई-आधारित लर्निंग मॉडल, डिजिटल साक्षरता और क्रॉस-फंक्शनल कोलैबोरेशन (अलग-अलग विभागों का एक टीम की तरह काम करना) को प्राथमिकता दे रहे हैं.

Advertisement

ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर (जीसीसी), जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने मूल हेडक्वार्टर से बाहर किसी दूसरे देश में बिजनेस और गतिविधियों के प्रबंधन के लिए स्थापित किए जाते हैं, वे 2025 में कुल 20 से 25 प्रतिशत नई वाइट कॉलर नौकरियां उत्पन्न करेंगे. 2027 तक आने वाली 47 लाख नई तकनीकी नौकरियों में से 12 लाख नौकरियां इन ग्लोबल कैपेसिटी सेंटरों में जेनरेटिव एआई और एआई इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्रों में उत्पन्न होंगी. वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के कई मेट्रो शहरों से 1 लाख 40 हजार नए ग्रेजुएट्स इन सेंटरों में भर्ती होंगे.

वहीं, शीर्ष 20 ग्लोबल कैपेसिटी सेंटरों में 40 प्रतिशत महिलाएं कार्यरत हैं. 2027 तक भारत में 2,100 से ज्यादा ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, 800 नए केंद्रों के साथ, 30 लाख लोगों को रोजगार देंगे.

उभरते तकनीकी सेक्टरों में वेतन

ये कैपेसिटी सेंटर नई तरह के जॉब रोल्स के साथ वेतन के भी ट्रेंड बदल रहे हैं. जेनरेटिव एआई इंजीनियरिंग और एमएलओपीएस जैसी भूमिकाओं में वेतन के नए मानक बन रहे हैं. सीनियर प्रोफेशनल्स को 18 प्रतिशत की वार्षिक ग्रोथ के साथ 58 से 60 लाख रुपये प्रति वर्ष का वेतन मिल रहा है.

यह बढ़त एआई-आधारित नेटिव ऑपरेटिंग मॉडल की ओर बदलाव का इशारा कर रही है, जहां एलएलएम इंटीग्रेशन, ऑटोनोमस डिसिजन मेकिंग और आईपी आधारित इनोवेशन में नए आयाम गढ़े जा रहे हैं. खासतौर पर स्वास्थ्य सेवा, बैंकिंग और उत्पादन के क्षेत्र में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एलएलएम सुरक्षा और ट्यूनिंग, एजेंट डिजाइन, सिमुलेशन और एआई रिस्क मैनेजमेंट समेत कई कौशलों की मांग है.

Advertisement

साल 2027 तक ग्लोबल कैपेसिटी सेंटरों में साइबर सुरक्षा अधिकारियों की औसतन आय 20 प्रतिशत की सालाना ग्रोथ के बाद 28 से 33.5 लाख रुपये और डेटा इंजीनियरों की औसतन आय 18 प्रतिशत की सालाना ग्रोथ के बाद 23 से 27 लाख रुपये हो जाने की उम्मीद है. वहीं, सीनियर लेवल पर अधिकारी सालाना 55 लाख और इंजीनियर 42 लाख रुपये तक कमा सकते हैं. इसके अलावा, क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर 17 प्रतिशत की बढ़त के बाद 28 लाख और सीनियर 45 लाख रुपये की सैलरी पा सकता है.

गैर-तकनीकी सेक्टरों का हाल

भारत की अर्थव्यवस्था ईआरपी आधुनिकीकरण, आरपीए और साइबर सुरक्षा में निवेश के कारण गैर-तकनीकी क्षेत्रों में डिजिटल हो रही है और तीन सालों में यह 12 प्रतिशत की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ बढ़ेगी. इसके चलते डिजिटल स्किल्स एंड सैलरी प्राइमर रिपोर्ट, जॉब की डिमांड और सैलरी में बदलाव पर भी बात करती है. बैंकिंग, उत्पादन और स्वास्थ्य सेवा के अलावा, लॉजिस्टिक्स और टेलीकॉम, एआई, क्लाउड और फुल-स्टैक डेवलपमेंट में प्रोफेशनल्स की भर्ती कर रही है.

गैर-तकनीकी उद्यमों में, डिजिटल नौकरियों में आय 2025 से 2027 तक 16 लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़कर 19.5 लाख रुपये प्रति वर्ष होने का अनुमान है, जबकि डेटा एनालिटिक्स में यह 11 लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़कर 13.5 लाख रुपये प्रति वर्ष हो सकती है.

Advertisement

वहीं दूसरी ओर, लीगेसी सिस्टम्स मेंटेनेंस में वेतन स्थिर है. यह 12 लाख रुपये प्रति वर्ष पर ही सीमित रहा, जबकि आईटी सपोर्ट में बहुत कम वृद्धि देखी गई. यह तीन सालों में 10.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़कर 11 लाख रुपये प्रति वर्ष हुआ है.

शहर-आधारित वेतन वितरण

बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जैसे मेट्रो शहरों में इन सेक्टर्स में ज्यादा डिमांड बढ़ रही है. वहीं, पुणे और गुरुग्राम जैसे टियर-1 शहरों में यही नौकरियां 10 से 12 लाख रुपये प्रति वर्ष पर दी जा रही हैं. सीनियर लेवल पर इन्हीं शहरों में सैलरी मेट्रो शहरों के मुकाबले 20 से 30 प्रतिशत तक कम है. लेकिन इंदौर, जयपुर, कोच्चि और कोयंबटूर जैसे टियर-2 शहरों में एंट्री लेवल नौकरी पर लगभग सभी कर्मचारियों को 5.5 लाख से करीब 8 लाख रुपये सालाना मिल रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement