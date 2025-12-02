SSC के 25,487 जीडी कांस्टेबल के पदों पर निकली भर्ती , 10वीं पास करें आवेदन 

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने 2026 भर्ती चक्र के लिए जीडी कांस्टेबल के 25,487 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह भर्ती CAPF, असम राइफल्स, SSF और राइफलमैन (GD) पदों के लिए है. 10वीं पास उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं. वेतन लेवल-3 मैट्रिक्स के अनुसार ₹21,700 से ₹69,100 तक होगा. परीक्षा फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच आयोजित होने की संभावना है.
कुल रिक्तियां और पदों का विवरण
इस भर्ती में पुरुषों के लिए 23,467 सीटें और महिलाओं के लिए 2,020 सीटें निर्धारित की गई हैं. कैटेगरी के अनुसार सीटों का वितरण इस प्रकार है:
SC: 3,702
ST: 2,313
OBC: 5,765
EWS: 2,605
General: 11,102
चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, Assam Rifles और SSF में की जाएगी.
आवेदन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियां
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 रात 11 बजे है. आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 1 जनवरी 2026 है. इसके बाद SSC 8 से 10 जनवरी 2026 के बीच फॉर्म करेक्शन विंडो खोलेगा, जिसमें उम्मीदवार अपने फॉर्म में बदलाव कर सकेंगे.
पात्रता और आयु सीमा
एसएससी जीडी कांस्टेबल पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए.सरकार द्वारा SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल और Ex-Servicemen को नियमानुसार अतिरिक्त छूट दी जाएगी. शैक्षिक योग्यता के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना अनिवार्य है. एनसीसी प्रमाणपत्र धारकों को चयन प्रक्रिया में अतिरिक्त 5% बोनस अंक मिलेंगे.
कैसे करें आवेदन