JNV Admission 2022: जवाहर नवोदय विद्यालय 11वीं क्लास के लिए एडमिशन शुरू, जानें कैसे करें अप्लाई

JNV Admission 2022 for Class 11: नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने जवाहर नवोदय विद्यालयों में कक्षा 11 के लिए दाखिले (JNV Class 11 Admission 2022) की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जिन छात्रों ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 में उसी जिले या राज्य के सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 10वीं परीक्षा पास की है, वे नवोदय विद्यालय समिति की आधिकारिक वेबसाइट - navodaya.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की आखिरी तारीख 18 अगस्त 2022 तक है.

जेएनवी ने 11वीं साइंस, कॉमर्स, वोकेशनल और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के लिए एप्लीकेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. आयु मानदंड के अनुसार, जेएनवी 11वीं के लिए आवेदन करने वाले छात्रों का जन्म 1 जून 2005 से 31 मई 2007 (दोनों दिन सम्मिलित) के बीच होना चाहिए. यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों सहित सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों पर लागू होता है.

ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन में लिखा, "कक्षा 11वीं में उपलब्ध रिक्त सीटों पर दाखिला नवोदय विद्यालय समिति के प्रवेश मानदंड के अधीन शैक्षणिक सत्र 2021-22 के दौरान कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर दिया जाएगा." आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, जिलेवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी, और छात्रों को ओपन वैकेंसी को भरने के लिए चुना जाएगा. जिले के जेएनवी में खाली सीटों के लिए छात्रों का चयन करने के बाद राज्य स्तर पर एक सामान्य मेरिट सूची तैयार की जाएगी. जो छात्र एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स और स्पोर्ट्स और गेम्स से हैं, उन्हें अतिरिक्त वेटेज मिलेगा.

JNV Admission 2022 for Class 11: जानें कैसे करें अप्लाई

स्टेप 1: सबसे पहले नवोदय विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'Click here to register through online portal for class XI lateral entry admission for the session 2022-23' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: जरूरी डिटेल्स भरकर रजिस्ट्रेशन करें (अगर पहले रजिस्टर्ड न हो तो)

स्टेप 4: जनरेट हुए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करें.

स्टेप 5: जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.

स्टेप 6: एप्लीकेशन फॉर्म जमा करें और कंफर्मेशन पेज का प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.