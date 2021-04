ICAI CA Final, Intermediate 2021 Date: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने देशभर में बढ़ रही कोरोना महामारी को ध्‍यान में रखते हुए ICAI CA Final, Intermediate 2021 परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है. बता दें कि ICAI CA Final 2021 परीक्षा 21 मई को आयोजित की जानी थी, जबकि ICAI CA Intermediate 2021 परीक्षा 22 मई 2021 को आयोजित की जानी थी. परीक्षाएं अब अगले आदेश तक के लिए स्‍थगित हैं.

ICAI ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दी. अपने सोशल मीडिया हैंड्ल पर भी सूचना साझा की.

Important Announcement regarding Postponement of the ICAI Chartered Accountants Examinations - Final & Intermediate Course which are scheduled to be held in May 2021 in view of the ongoing COVID-19 pandemic.

