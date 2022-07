IIT GATE 2023 Date: इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट (GATE 2023) एग्‍जाम डेट्स की घोषणा कर दी गई है. इस वर्ष भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर GATE 2023 का आयोजन करेगा. IIT कानपुर 04, 05, 11 और 12 फरवरी, 2023 को GATE परीक्षा आयोजित करेगा. आवेदन की प्रक्रिया सितंबर के पहले सप्ताह में शुरू होगी. IIT कानपुर के डायरेक्‍टर अभय करंदीकर ने ट्वीट कर एग्‍जाम डेट और रजिस्‍ट्रेशन डेट्स की जानकारी दी है.

The examination will be held on 4th, 5th, 11th, and 12th of February 2023. The online registration will begin in the first week of September 2022. Details of the examination shall be available on the #GATE2023 website: https://t.co/LLmpWohKQY