DU PG Admissions 2022 @du.ac.in: शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी, डीयू पीजी प्रवेश 2022 की प्रक्रिया जारी है. दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा जारी लेटेस्‍ट नोटिस के अनुसार, डीयू पीजी एडमिशन के लिए आवेदन करने की लास्‍ट डेट बढ़ा दी गई है. इच्‍छुक उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट du.ac.in पर विजिट कर 10 जून 2022 तक आवेदन कर सकते हैं.

DU PG Admissions 2022 Application Form ऑनलाइन मोड में भरने होंगे. उम्मीदवारों को ध्यान देना होगा कि ऑफ़लाइन या किसी अन्य मोड से किए गए किसी भी सब्मिशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा. उम्‍मीदवारों को अपने डीयू पीजी एडमिशन फॉर्म को आधिकारिक वेबसाइट पर पोर्टल के माध्यम से ही जमा करना होगा.

DU PG Admissions 2022: ऐसे करें अप्‍लाई

स्‍टेप 1: उम्मीदवारों को दिल्ली विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट du.ac.in पर जाना होगा.

स्‍टेप 2: होमपेज पर दिख रहे डीयू पीजी एडमिशन 2022 टैब पर क्लिक करें.

स्‍टेप 3: अब 'न्‍यू रजिस्‍ट्रेशन' पर क्लिक करें और अपने क्रे‍डेंशियल्‍स का उपयोग करके लॉगिन करें.

स्‍टेप 4: अब आप सभी विवरण देकर डीयू पीजी प्रवेश आवेदन पत्र भर सकते हैं.

स्‍टेप 5: आवेदन शुल्क का भुगतान करें और सबमिट पर क्लिक करें.

Last date of registration for PG admissions has been extended upto 10 June , 2022.#DUAdmissions pic.twitter.com/NKT68hwSvL