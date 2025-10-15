scorecardresearch
 

Feedback

जल्द नए कार्यकारी ब्लॉक में शिफ्ट हो सकते हैं पीएम मोदी

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से दिल्ली का प्रशासनिक केंद्र बदल रहा है. पीएम मोदी दिवाली के बाद नए कार्यकारी ब्लॉक में शिफ्ट हो सकते हैं. 14 अक्टूबर को पहली बैठक हुई. नए भवन 'सेवा तीर्थ-2' में पीएमओ और एनएसए के ऑफिस होगा. यह प्रोजेक्ट कुशलता बढ़ाएगा. हरे भवन बनाएगा. 2027 तक पूरा होगा.

Advertisement
X
ये है सेंट्रल विस्टा, अब इसमें संसद का काम चलता है. (File Photo: PTI)
ये है सेंट्रल विस्टा, अब इसमें संसद का काम चलता है. (File Photo: PTI)

सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से राजपथ अब कर्तव्य पथ बन चुका है. यह 3 किलोमीटर लंबा रास्ता अब पैदल चलने वालों के लिए मजेदार और आधुनिक हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही नए कार्यकारी ब्लॉक में अपना ऑफिस शिफ्ट कर सकते हैं. यह प्रोजेक्ट भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को नया रूप दे रहा है.

अधिकारियों ने इंडिया टुडे को बताया कि 14 अक्टूबर को कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने नई कार्यकारी ब्लॉक में पहली बड़ी बैठक की. इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना के प्रमुख शामिल थे. दिवाली के बाद पीएम मोदी भी अपना ऑफिस यहां शिफ्ट कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Astra-Mk2 Missile: पाक की खैर नहीं... भारतीय वायुसेना शामिल करेगी 200 km रेंज वाली मिसाइल

सम्बंधित ख़बरें

Panchayat house like Parliament House (Photo: ITG)
सहारनपुर के गांव में बना संसद भवन जैसा पंचायत घर, इन आधुनिक सुविधाओं से लैस  
इंडिया गठबंधन का डिनर कार्यक्रम हुआ रद्द (Photo: PTI)
INDIA ब्लॉक की डिनर बैठक कैंसिल, आज संसद भवन में होना था आयोजन 
PM Modi attend BJP MP's Workshop (Photo: X/Drsbalwant)
बीजेपी की दो दिवसीय कार्यशाला, पहले दिन PM मोदी ने सांसदों को दिया 'इनोवेटिव' बनने का संदेश 
TMC Supremo and West Bengal CM Mamata Banerjee
पीएम-सीएम को हटाने वाले बिल को TMC ने बताया तमाशा, JPC का करेगी बॉयकॉट  
Breach in Parliament security! A person reached Garuda Gate, entered at 6:30 AM.
संसद भवन की सुरक्षा में सेंध, गरुड़ द्वार तक पहुंचा शख्स 

सेंट्रल विस्टा में नया भवन 'सेवा तीर्थ-2' है. यह एक्जीक्यूटिव एन्क्लेव-1 में है, जो वायु भवन के पास बना है. दो और भवन, सेवा तीर्थ-1 और सेवा तीर्थ-3, नए पीएमओ (प्रधानमंत्री कार्यालय) और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) के ऑफिस के लिए हैं. अभी कैबिनेट सेक्रेटरी राष्ट्रीय भवन में काम करते हैं.

सीसीएस में भी तीन भवन तैयार

निर्माण तेजी से चल रहा है. सीसीएस (कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट) भवन 1, 2 और 3 तैयार हैं. इस प्रोजेक्ट से प्रशासन की कुशलता बढ़ेगी. मंत्रालयों को एक जगह रखने से बातचीत आसान होगी और भीड़ कम होगी.

Advertisement

उत्तर और दक्षिण ब्लॉक को संग्रहालय बनाया जाएगा. यहां भारत का इतिहास दिखाया जाएगा. नए भवन हरे-भरे और ऊर्जा बचाने वाले हैं. इनमें आधुनिक सुविधाएं हैं.

यह भी पढ़ें: कितनी भी मिसाइल मंगा ले PAK, भारत की इन मिसाइलों के आगे कुछ भी नहीं

पिछले महीने हुआ था कर्तव्य भवन का उद्घाटन

पिछले महीने पीएम मोदी ने पहला नया सीसीएस भवन 'कर्तव्य भवन' का उद्घाटन किया. यहां कई मंत्रालय काम करेंगे. मोदी सरकार का लक्ष्य 2027 तक सारा प्रोजेक्ट पूरा करना है. इसमें दक्षिण ब्लॉक के पास नया पीएम आवास भी शामिल है.

जैसे ही पीएम नई ब्लॉक में आएंगे, बाकी सीसीएस भवनों पर ध्यान जाएगा. ऑटोमेटेड पीपल मूवर्स लगाने का काम भी तेज होगा. यह प्रोजेक्ट भारत की शासन व्यवस्था को मजबूत बनाएगा.  

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement