Arthik Rashifal 2 दिसंबर 2025: कुंभ राशि वालों को विभिन्न क्षेत्रों में मिलेंगे उन्नति के अवसर, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों के वित्तीय मामले संतुलित रहेंगे. लेनदेन में सफल रहेंगे. इच्छित उपलब्धि अर्जित कर सकते हैं. वाणिज्यिक कार्यों को समय पर पूरा करेंगे. महत्वपूर्ण योजनाएं आगे बढ़ाएंगे.

वृष: वृष राशि के लोगों को आर्थिक सूझबूझ व सजगता बढ़ानी चाहिए. नीति नियमों का पालन करें. निवेश पर ध्यान दें. आर्थिक मामलों में सहज रहें. विरोधी सक्रिय रहेंगे. क्षमता से अधिक कार्य न करें. दबाव में आने से बचें.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों की आय में वृद्धि बनी रहेगी. आर्थिक निर्णय ले सकेंगे. उपलब्धियां अर्जित करेंगे. कार्ययोजनाओं को समर्थन मिलेगा. साहस बढ़ा हुआ रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन से सभी प्रभावी रहेंगे.

कर्क: कर्क राशि के लोगों का लाभ वृद्धि पर फोकस बढ़ा रहेगा. बड़ी जिम्मेदारियों को स्वीकारने में आगे रहेंगे. आर्थिकी बल पाएगी. व्यावसायिक विषय हल होंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं में शामिल होंगे. वरिष्ठों से भेंट मुलाकात बढ़ेगी.

सिंह: सिंह राशि के जातकों को वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करना चाहिए. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है. श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे. वाणिज्यिक कार्यों को गति देंगे. धनधान्य में वृद्धि बनी रहेगी.

कन्या: कन्या राशि के लोगों को व्यापारिक गतिविधियां में सावधानी बढ़ानी चाहिए. लेनदेन में पहल से बचें. कारोबार के प्रयास साधारण रहेंगे. परिस्थितियों में स्पष्टता रखेंगे. विविध चुनौतियां बनी रहेंगी. सूझबूझ से लक्ष्य साधेंगे.

तुला: तुला राशि के जातकों को सौदेबाजी में तेज रहना चाहिए. लाभ और प्रभाव बेहतर बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्य संवारेंगे. मामले लंबित नहीं रखेंगे. उपलब्धियों में वृद्धि होगी. कारोबार में प्रभावी रहेंगे. अनुबंध सकारात्मक बनेंगे.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को वित्तीय गतिविधियां में सावधान रहना चाहिए. आर्थिकी सामान्य रहेगी. आय पूर्ववत् रहेगी. खर्च निवेश पर अंकुश रखेंगे. ठगों व धूर्तों की बातों में न आएं. श्रमशील बेहतर परिणाम पाएंगे. लगन से लाभ बढ़ाएंगे. जिम्मेदारियों पर ध्यान देंगे.

धनु: धनु राशि के जातकों के वित्तीय अवरोध दूर होंगे. आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा. महत्वपूर्ण प्रयासों में सक्रियता आएगी. विविध परिणाम सकारात्मक रहेंगे. कार्यक्षेत्र में बचत पर जोर बना रहेगा. लाभ पक्ष सुधरेगा. तेजी से काम लेंगे.

मकर: मकर राशि के लोगों का लाभ व प्रतिफल अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. पद प्रतिष्ठा पूर्ववत् बनी रहेगी. भवन वाहन के मामले पक्ष में रहेंगे. उपयोगी वस्तु क्रय कर सकते हैं. करियर व्यवसाय में तेजी रखेंगे. जोखिम लेने से बचेंगे.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को आर्थिक लाभ संवारना चाहिए. विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. योजनाओं को गति मिलेगी. मान सम्मान बढ़ाए रहेंगे. कार्यक्षेत्र में अपेक्षित सफलता पाएंगे. यात्रा संभव होगी. लाभ बढ़ाएंगे. जोखिम न उठाएं.

मीन: मीन राशि के लोगों का हितलाभ बढ़ा रहेगा. कामकाजी वार्ता से जुड़ेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे. लोभ में नहीं आएंगे. महत्वपूर्ण चर्चाएं गति लेंगी. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. बैंकिंग पर जोर रखेंगे. मूल्यवान भेंट प्राप्त हो सकती है.

