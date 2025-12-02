Parliament Winter Session Live: SIR पर तुरंत चर्चा की डिमांड पर अड़ा विपक्ष, स्पीकर ने बुलाई फ्लोर लीडर्स की बैठक... क्या टूटेगा गतिरोध?

11:38 AM (27 मिनट पहले)

'SIR अर्जेंट विषय, तत्काल शुरू हो चर्चा', खड़गे की डिमांड

Posted by :- Bikesh Tiwari

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने नियम 267 के तहत जो नोटिस दिया है, उसमें नोटिस देने वाले सदस्यों के नाम और नोटिस का सब्जेक्ट बताना चाहिए. ये परंपरा रही है. निचले सदन में भी यह परंपरा है. नोटिस देने वाले सदस्यों के नाम भी नहीं पढ़ते, सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ते, यह अच्छा नहीं है. मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि आज आपका पहला कार्यदिवस है. आप बस नड्डा साहब की ओर देखते हैं. इधर भी देख लिया कीजिए. खड़गे की इस बात पर सभापति ने कहा कि हाउस ऑर्डर में रहे, तो सबको सुनें. जब हाउस ऑर्डर में ही नहीं है, तब कोई चेयरमैन कैसे किसी को सुन सकता है. इस पर खड़गे ने कहा कि हाउस ऑर्डर में लाना आपका काम है, सरकार का काम है. विपक्ष का नहीं. विपक्ष के नेता ने एसआईआर पर तत्काल चर्चा की डिमांड करते हुए कहा कि 12-13 लोगों की जान जा चुकी है. यह अर्जेंट मैटर है. इस पर तत्काल चर्चा शुरू होनी चाहिए.