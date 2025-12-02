scorecardresearch
 
Parliament Winter Session Live: SIR पर तुरंत चर्चा की डिमांड पर अड़ा विपक्ष, स्पीकर ने बुलाई फ्लोर लीडर्स की बैठक... क्या टूटेगा गतिरोध?

aajtak.in | नई दिल्ली | 02 दिसंबर 2025, 12:04 PM IST

Parliament Winter Session Day 2 Live Updates: संसद के चालू शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है. पहले दिन एसआईआर पर रार खुलकर दिखी थी. दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सरकार बीच का रास्ता निकालने की कवायद कर ही रही थी कि अब संचार साथी के मुद्दे पर विपक्ष के तेवर तल्ख हो गए हैं. ताजा अपडेट्स के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें...

संसद के चालू शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है. पहले दिन एसआईआर पर रार खुलकर दिखी. विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही में बार-बार बाधा आई. वहीं, राज्यसभा में भी विपक्ष के वॉकआउट के बाद जीरो ऑवर और स्पेशल मेंशन की कार्यवाही चली. दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सरकार बीच का रास्ता निकालने की कवायद कर ही रही थी कि अब संचार साथी के मुद्दे पर विपक्ष के तेवर तल्ख हो गए हैं.

12:04 PM (एक मिनट पहले)

Parliament Winter Session Day 2: राज्यसभा 2 बजे तक स्थगित

Posted by :- Bikesh Tiwari

राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित हो गई है. सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कार्यवाही दो बजे तक स्थगित करने की घोषणा कर दी है.

 

11:58 AM (7 मिनट पहले)

Parliament Winter Session Day 2: स्पीकर ने बुलाई फ्लोर लीडर्स की बैठक

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एसआईआर को लेकर सदन में जारी गतिरोध दूर करने की कवायद शुरू कर दी है. स्पीकर ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करने के बाद फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक की. स्पीकर की यह कवायद क्या रंग लाती है, क्या एसआईआर पर जारी गतिरोध टूटेगा?

11:55 AM (10 मिनट पहले)

Parliament Winter Session: एसआईआर पर तुरंत चर्चा की डिमांड पर अड़ा विपक्ष

Posted by :- Bikesh Tiwari

विपक्ष एसआईआर पर तुरंत चर्चा की डिमांड पर अड़ गया है. राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एसआईआर पर तुरंत चर्चा की डिमांड करते हुए कहा कि यह अर्जेंट विषय है. वहीं, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह कोई तरीका नहीं होता है. समस्या यही है कि यह कह रहे हैं कि टाइम बताओ. उन्होंने कहा कि सरकार ने इस पर कंसल्टेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

11:41 AM (24 मिनट पहले)

आप चुनाव नहीं जीत पाते, यहां गुस्सा निकालते हो- रिजिजू

Posted by :- Bikesh Tiwari

विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की डिमांड पर नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि कल संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि हम जल्दी आएंगे. किरेन रिजिजू ने कहा कि कृपया टाइमलाइन कंडीशन मत लाइए. हम अलग-अलग विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ चर्चा कर रहे हैं. जल्दी ही इस पर फैसला होगा. उन्होंने कहा कि समस्या तब है, जब आप टाइमलाइन कंडीशन लाते हैं. आप चुनाव नहीं जीत पाते हैं, जनता आपको स्वीकार नहीं करती है और उसका गुस्सा आप लोग यहां निकालते हो. यह ठीक नहीं है. अभी बताओ का तरीका नहीं होता है.

11:38 AM (27 मिनट पहले)

'SIR अर्जेंट विषय, तत्काल शुरू हो चर्चा', खड़गे की डिमांड

Posted by :- Bikesh Tiwari

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने नियम 267 के तहत जो नोटिस दिया है, उसमें नोटिस देने वाले सदस्यों के नाम और नोटिस का सब्जेक्ट बताना चाहिए. ये परंपरा रही है. निचले सदन में भी यह परंपरा है. नोटिस देने वाले सदस्यों के नाम भी नहीं पढ़ते, सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ते, यह अच्छा नहीं है. मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि आज आपका पहला कार्यदिवस है. आप बस नड्डा साहब की ओर देखते हैं. इधर भी देख लिया कीजिए. खड़गे की इस बात पर सभापति ने कहा कि हाउस ऑर्डर में रहे, तो सबको सुनें. जब हाउस ऑर्डर में ही नहीं है, तब कोई चेयरमैन कैसे किसी को सुन सकता है. इस पर खड़गे ने कहा कि हाउस ऑर्डर में लाना आपका काम है, सरकार का काम है. विपक्ष का नहीं. विपक्ष के नेता ने एसआईआर पर तत्काल चर्चा की डिमांड करते हुए कहा कि 12-13 लोगों की जान जा चुकी है. यह अर्जेंट मैटर है. इस पर तत्काल चर्चा शुरू होनी चाहिए.

11:30 AM (35 मिनट पहले)

संसद परिसर में विपक्ष का प्रोटेस्ट

Posted by :- Bikesh Tiwari

संसद के चालू शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सदस्यों ने एसआईआर के मुद्दे पर संसद भवन परिसर में प्रोटेस्ट किया. विपक्षी सदस्यों के इस प्रोटेस्ट में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए.

11:21 AM (44 मिनट पहले)

राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा

Posted by :- Bikesh Tiwari

राज्यसभा में विपक्ष के सदस्य एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा कर रहे हैं. विपक्षी सदस्यों की जोरदार नारेबाजी के बीच उच्च सदन की कार्यवाही जारी है. विपक्षी सदस्य 'एसआईआर पर चर्चा हो' के नारे लगा रहे हैं.

11:20 AM (45 मिनट पहले)

एसआईआर पर गतिरोध जारी, लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि संसद को लेकर जिस तरह की भाषा का प्रयोग सदस्य बाहर भी कर रहे हैं, देश देख रहा है. दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो दुनिया का मार्गदर्शन करता है, हमारा आचरण भी संसद की मर्यादा के अनुरूप हो. स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी.

11:12 AM (53 मिनट पहले)

सभापति ने राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव के किसी नोटिस को नहीं दी अनुमति

Posted by :- Bikesh Tiwari

राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन में स्थगन प्रस्ताव के नोटिस मिलने की जानकारी दी और कहा कि इनमें से किसी भी नोटिस को अनुमति नहीं दी गई है. इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया.

11:10 AM (54 मिनट पहले)

हंगामे और नारेबाजी के बीच कार्यवाही जारी

Posted by :- Bikesh Tiwari

संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा जारी है. लोकसभा में विपक्ष की नारेबाजी के बीच प्रश्नकाल की कार्यवाही चल रही है. वहीं, राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए हैं. विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है.

