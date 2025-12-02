Parliament Winter Session Live: SIR पर तुरंत चर्चा की डिमांड पर अड़ा विपक्ष, स्पीकर ने बुलाई फ्लोर लीडर्स की बैठक... क्या टूटेगा गतिरोध?

संसद के चालू शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है. पहले दिन एसआईआर पर रार खुलकर दिखी. विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही में बार-बार बाधा आई. वहीं, राज्यसभा में भी विपक्ष के वॉकआउट के बाद जीरो ऑवर और स्पेशल मेंशन की कार्यवाही चली. दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सरकार बीच का रास्ता निकालने की कवायद कर ही रही थी कि अब संचार साथी के मुद्दे पर विपक्ष के तेवर तल्ख हो गए हैं.
राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित हो गई है. सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कार्यवाही दो बजे तक स्थगित करने की घोषणा कर दी है.
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एसआईआर को लेकर सदन में जारी गतिरोध दूर करने की कवायद शुरू कर दी है. स्पीकर ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करने के बाद फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक की. स्पीकर की यह कवायद क्या रंग लाती है, क्या एसआईआर पर जारी गतिरोध टूटेगा?
विपक्ष एसआईआर पर तुरंत चर्चा की डिमांड पर अड़ गया है. राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एसआईआर पर तुरंत चर्चा की डिमांड करते हुए कहा कि यह अर्जेंट विषय है. वहीं, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह कोई तरीका नहीं होता है. समस्या यही है कि यह कह रहे हैं कि टाइम बताओ. उन्होंने कहा कि सरकार ने इस पर कंसल्टेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की डिमांड पर नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि कल संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि हम जल्दी आएंगे. किरेन रिजिजू ने कहा कि कृपया टाइमलाइन कंडीशन मत लाइए. हम अलग-अलग विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ चर्चा कर रहे हैं. जल्दी ही इस पर फैसला होगा. उन्होंने कहा कि समस्या तब है, जब आप टाइमलाइन कंडीशन लाते हैं. आप चुनाव नहीं जीत पाते हैं, जनता आपको स्वीकार नहीं करती है और उसका गुस्सा आप लोग यहां निकालते हो. यह ठीक नहीं है. अभी बताओ का तरीका नहीं होता है.
मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने नियम 267 के तहत जो नोटिस दिया है, उसमें नोटिस देने वाले सदस्यों के नाम और नोटिस का सब्जेक्ट बताना चाहिए. ये परंपरा रही है. निचले सदन में भी यह परंपरा है. नोटिस देने वाले सदस्यों के नाम भी नहीं पढ़ते, सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ते, यह अच्छा नहीं है. मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि आज आपका पहला कार्यदिवस है. आप बस नड्डा साहब की ओर देखते हैं. इधर भी देख लिया कीजिए. खड़गे की इस बात पर सभापति ने कहा कि हाउस ऑर्डर में रहे, तो सबको सुनें. जब हाउस ऑर्डर में ही नहीं है, तब कोई चेयरमैन कैसे किसी को सुन सकता है. इस पर खड़गे ने कहा कि हाउस ऑर्डर में लाना आपका काम है, सरकार का काम है. विपक्ष का नहीं. विपक्ष के नेता ने एसआईआर पर तत्काल चर्चा की डिमांड करते हुए कहा कि 12-13 लोगों की जान जा चुकी है. यह अर्जेंट मैटर है. इस पर तत्काल चर्चा शुरू होनी चाहिए.
संसद के चालू शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सदस्यों ने एसआईआर के मुद्दे पर संसद भवन परिसर में प्रोटेस्ट किया. विपक्षी सदस्यों के इस प्रोटेस्ट में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए.
राज्यसभा में विपक्ष के सदस्य एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा कर रहे हैं. विपक्षी सदस्यों की जोरदार नारेबाजी के बीच उच्च सदन की कार्यवाही जारी है. विपक्षी सदस्य 'एसआईआर पर चर्चा हो' के नारे लगा रहे हैं.
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि संसद को लेकर जिस तरह की भाषा का प्रयोग सदस्य बाहर भी कर रहे हैं, देश देख रहा है. दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो दुनिया का मार्गदर्शन करता है, हमारा आचरण भी संसद की मर्यादा के अनुरूप हो. स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी.
राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन में स्थगन प्रस्ताव के नोटिस मिलने की जानकारी दी और कहा कि इनमें से किसी भी नोटिस को अनुमति नहीं दी गई है. इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया.
संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा जारी है. लोकसभा में विपक्ष की नारेबाजी के बीच प्रश्नकाल की कार्यवाही चल रही है. वहीं, राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए हैं. विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है.