पापुआ न्यू गिनी के स्वतंत्रता दिवस पर चमका भारत का INS कदमत्त, मोबाइल फ्लीट रिव्यू की संभाली कमान

पापुआ न्यू गिनी के स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय नौसेना के INS कदमत्त ने मोबाइल फ्लीट रिव्यू का नेतृत्व किया. 5 देशों के सात युद्धपोतों के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में कदमत्त ने संचालन अधिकारी की ज़िम्मेदारी निभाई. ये आयोजन भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता, बहुराष्ट्रीय सहयोग और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भरोसेमंद सुरक्षा भागीदार के रूप में उसकी बढ़ती अहमियत को दर्शाता है.

भारतीय नौसेना ने बहुराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू का नेतृत्व किया (Photo: ITG)
पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय नौसेना के जहाज INS कदमत्त ने मोबाइल फ्लीट रिव्यू का नेतृत्व किया. स्वदेशी डिज़ाइन से बना यह एंटी-सबमरीन वॉरफेयर जहाज भारत और पापुआ न्यू गिनी की दोस्ती और समुद्री सहयोग का प्रतीक बना. 4 सितंबर 2025 को इस विशेष समारोह में नेतृत्व करने का गौरव INS कदमत्त को मिला.

इस दल में प्रमुख जहाज़ INS कदमत्त के साथ FNS ऑगस्टे बेनेबिग, HMPNGS गिल्बर्ट टोरोपो, HMPNGS टेड डिरो, HMPNGS रोचस लोकिनाप, VOEA नकाहाऊ कौला और HMAS चाइल्डर्स शामिल थे.

पोर्ट मोर्सेबी बंदरगाह में हुए इस बहुराष्ट्रीय कार्यक्रम में INS कदमत्त ने सीरियल संचालन अधिकारी (OCS) की ज़िम्मेदारी संभाली और पूरे आयोजन से जुड़ी चुनौतियों को सफलतापूर्वक निभाया.

01 सितंबर 2025 को ये ज़िम्मेदारी मिलने के बाद सभी जहाजों को सुरक्षित संचालन और सही युद्धाभ्यास के लिए पूरी जानकारी और स्पष्ट आदेश दिए गए.

बंदरगाह में की गई तैयारी का नतीजा ये रहा कि 5 देशों के 7 युद्धपोत एक सीधी लाइन में, एक-दूसरे से 600 गज की दूरी पर, तय समय पर रवाना हुए और अपने सलामी स्थलों तक पहुंचे. इसके बाद सभी जहाज सुरक्षित आगे बढ़े और कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा हुआ.

ये आयोजन दिखाता है कि भारतीय नौसेना बहुराष्ट्रीय माहौल में काम करने में सक्षम है. साथ ही एक प्रशिक्षित और पेशेवर बल के रूप में उसकी पहचान है. यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समान सोच वाली नौसेनाओं के साथ उसकी बढ़ती साझेदारी और एक भरोसेमंद सुरक्षा भागीदार के रूप में उसकी अहमियत को भी साबित करता है.

