दो साल से पुलिस को दे रहा था चकमा, SIA के हत्थे चढ़ा कुख्यात नार्को-आतंकवादी

जम्मू-कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी (SIA) ने दो साल से ज़्यादा समय से फरार चल रहे एक कुख्यात नार्को-आतंकवादी को गिरफ्तार किया है. मंगलवार को एसआईए की तरफ से यह जानकारी दी गई.

एसआईए के एक प्रवक्ता ने पीटीआई को बताया कि गिरफ्तार आरोपी अब्दुल राशिद भट दक्षिण कश्मीर के पुलवामा ज़िले के पदगामपोरा इलाके का निवासी है. जो साल 2022 के मामले में दो साल से ज़्यादा समय से गिरफ्तारी से बच रहा था और उसे भगोड़ा घोषित किया गया था. उन्होंने बताया कि भट इस मामले में अब तक गिरफ्तार होने वाला तीसरा आरोपी है.

एसआईए प्रवक्ता ने कहा कि भट की गिरफ्तारी लश्कर-ए-तैयबा द्वारा संचालित और पाकिस्तान स्थित आकाओं द्वारा समर्थित नार्को-आतंकवादी मॉड्यूल के लिए एक बड़ा झटका है. उन्होंने कहा कि यह मॉड्यूल करनाह सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास डेड ड्रॉप खेपों के ज़रिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी करता था और उन्हें घाटी में ले जाकर बेचता था.

एसआईए अधिकारी ने आगे कहा कि बिक्री से प्राप्त राशि का इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर में कम होते आतंकवाद को बढ़ावा देने में किया गया. प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले में कई आरोपपत्र दाखिल किए गए हैं. उन्होंने आगे कहा कि भट की गिरफ्तारी से एसआईए को महत्वपूर्ण आतंकी संबंधों का खुलासा होने और अदालत के समक्ष पेश किए जाने वाले और सबूत इकट्ठा करने की उम्मीद है, जो चल रहे मुकदमे को और मज़बूत करेंगे.

---- समाप्त ----