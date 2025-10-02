Manipur Crime: फिरौती के लिए अपहरण, पुलिस ने फिश फार्म से दो लोगों को कराया मुक्त, एक आरोपी गिरफ्तार

मणिपुर पुलिस ने फिरौती के लिए अगवा किए गए दो लोगों को थौबल जिले से मुक्त करा लिया है. पुलिस ने इस वारदात में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, अपहरण की इस वारदात को लाखों रुपये की फिरौती के लिए अंजाम दिया गया था.

थौबल पुलिस के एक अधिकारी ने गुरुवार को इस मामले में जानकारी देते हुए पीटीआई को बताया कि अपहृत दोनों व्यक्तियों को बुधवार को थौबल जिले के लिलोंग दोलाईथाबी स्थित एक मछली फार्म से रेस्क्यू किया गया. पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि उनका अपहरण 10 लाख रुपये की फिरौती के लिए किया गया था.

थौबल पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान सुल्तान अहमद (25) के तौर पर हुई है. आरोपी को मछली फार्म के पास वेथौ पाट इलाके से गिरफ्तार किया गया. जिस मछली फार्म में पीड़ितों को रखा गया था, वहां से पांच ज़िंदा कारतूस ज़ब्त किए गए हैं.

पुलिस ने बताया कि इस अपहरण की वारदात में शामिल अन्य सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जांच जारी है. हालांकि पुलिस ने यह नहीं बताया कि दोनों व्यक्तियों का अपहरण कब हुआ था.

पूर्वी इम्फाल से दो आरोपी गिरफ्तार

इस बीच, पुलिस ने 30 सितंबर को इम्फाल पूर्वी जिले के युमनाम पटलौ अवांग लेइकाई इलाके से आगजनी और सुरक्षाकर्मियों पर भीड़ के हमले में शामिल दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि उनकी पहचान कोंजेंगबाम नानाओ (21) और हेइक्रुजम खंबा मेइतेई (43) के रूप में हुई है.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि दोनों ने सुरक्षा बलों की एक टीम पर भीड़ के हमले का नेतृत्व किया, जब वे संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार करने के लिए एक अभियान पर गए थे. इस घटना के दौरान दो पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गए.

---- समाप्त ----